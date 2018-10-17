HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Yatırımcılar Türkiye’ye güveniyor

Yatırımcılar Türkiye’ye güveniyor

Giriş Tarihi: 17.10.2018
Yatırımcılar Türkiye’ye güveniyor
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı , Endonezya'nın Bali Adası'nda geçen hafta yapılan IMF, Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Enstitüsü toplantılarında uluslararası yatırımcılara Türkiye'de üçüncü çeyrekte yaşanan gelişmeler, hükümetin aldığı kısa ve uzun dönemli önlemler ile bankacılık sektörü hakkında bilgi sunduklarını söyledi.
Aydın, "Yatırımcılar Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunu, Türkiye ekonomisinin uzun dönemli performansına güven duyduklarını belirtti" diye konuştu. Hüseyin Aydın, yatırımcıların yaşanan gelişmeleri sadece ekonomik nedenlere bağlamanın doğru olmadığına işaret ettiğine dikkat çekerek, "Politika bileşenlerini yerinde bulduklarını ve büyümenin sağlıklı olarak sürdürülmesine yönelik olumlu sinyaller aldıklarını belirttiler" dedi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yatırımcılar Türkiye’ye güveniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN