Yatırımcılar Türkiye’ye güveniyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın
, Endonezya'nın Bali Adası'nda geçen hafta yapılan IMF, Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Enstitüsü toplantılarında uluslararası yatırımcılara Türkiye'de üçüncü çeyrekte yaşanan gelişmeler, hükümetin aldığı kısa ve uzun dönemli önlemler ile bankacılık sektörü hakkında bilgi sunduklarını söyledi.
Aydın, "Yatırımcılar Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunu, Türkiye ekonomisinin uzun dönemli performansına güven duyduklarını belirtti" diye konuştu. Hüseyin Aydın, yatırımcıların yaşanan gelişmeleri sadece ekonomik nedenlere bağlamanın doğru olmadığına işaret ettiğine dikkat çekerek, "Politika bileşenlerini yerinde bulduklarını ve büyümenin sağlıklı olarak sürdürülmesine yönelik olumlu sinyaller aldıklarını belirttiler" dedi.