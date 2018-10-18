2B’de 748 bin hak sahibinin yüzü güldü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
2B arazileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Ekim 2018 itibarıyla 531 bin taşınmaz 748 bin hak sahibine satılmış ve bu vatandaşlarımız tapularına kavuşmuştur. Satışların toplam değeri yaklaşık 11 milyar lirayı bulurken, bu bedelin 7.8 milyar lirası tahsil edilmiş, geri kalan kısmı ise taksitler halinde ödenmektedir" diye konuştu. Bakan Murat
Kurum, 2B alanlarında bulunan taşınmazların satışında, 'süre içinde başvurmayanlar, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenler, taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler' için 6 ay ek başvuru ve ödeme süresi verildiğini belirtti. Kurum, "Ek başvuru ve ödeme süresi 30 Kasım'da sona erecek bu son düzenlemeden, süresi içinde başvurmayan 63 bin kişi, bedeli süresi içinde ödemeyen 53 bin kişi, ikiden fazla taksitini vadesinde ödemeyen 12 bin kişi olmak üzere, 128 bin vatandaşımızın yararlanmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.