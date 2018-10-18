Bakan Selçuk: Kadın iş gücümüz son 11 yılda 4 milyon 244 bin kişi arttı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aydın'da 0-6 Yaş Çocuk Sitesi Müdürlüğü ve ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan Sürekli Eğitim Merkezinin açılışına katıldı.

Daha sonra Aydın Ticaret Odasında girişimci kadınlara sertifika dağıtım törenine katılan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, kadın girişimcilerin çalışma hayatında daha etkin olmalarının kadınların toplumdaki yerini güçlendireceğini söyledi.

Türkiye'nin 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almayı hedeflediğini aktaran Selçuk, kadının iş hayatına katılımının büyük önem arz ettiğini, kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik alanların tamamında söz sahibi olmaları gerektiğini vurguladı.

Kadınların geliştirdikleri projelerle inovatif fikirler üretmesinin önemine dikkati çeken Selçuk, Bakanlık olarak bu konuda kadının iş yaşamını desteklediklerini, kadına yönelik birçok pozitif ayrımcılık getirerek engelleri ortadan kaldırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Türkiye'de her alanda yaşanan olumlu gelişmelerin hayata geçirilen tüm faaliyetlerle kadınların istihdama, iş gücü katılım oranlarına da olumlu şekilde yansıdığını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 2007-2017 yılları arasında kadın iş gücünü en fazla arttıran ülke oldu. Kadın iş gücümüz son 11 yılda 4 milyon 244 bin kişi arttı. Ülkemiz son 11 yılda kadın iş gücü sayısını yüzde 72 oranında arttırarak OECD ülkeleri arasında açık ara ilk sırada yer aldı. Son 11 yılda kadın istihdamı yaklaşık 3,5 milyon arttı. OECD ülkeleri arasında ABD'den sonra kadın istihdamının en fazla sayıda arttığı ülke Türkiye. Yine Avrupa ülkeleri açısından kadın istihdamını en fazla arttıran ülke de Türkiye. Ülkemiz son 11 yılda kadın istihdamını yüzde 63 arttırarak OECD ülkeleri arasında da birinci olmayı başardı. Hedefimiz 2023 yılına kadar kadınların iş gücüne katılım oranlarını yüzde 41 düzeyine çıkarabilmek. 2002'den bugüne özel sektörde 1 milyon 935 bin kadını İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirdik. 2018 yılının sonuna kadar 451 bin kadını işe yerleştirmeyi hedefliyoruz."

Konuşmasının ardından memleketi Köşk ilçesinde bir incir işletme fabrikasını gezen Selçuk, ardından Köşk Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Burada kendisini bekleyen vatandaşlara seslenen Selçuk, memleketinde bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Bakan Selçuk'un babası eski bakanlardan Atilla Koç da kızının bakan olmasından dolayı gururlandığını anlatırken duygulu anlar yaşandı.