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Emekliye 3

ve ek ödeme artışı olurken, 150 binine seyyanen yapılacak. Memur emeklileri fark alacak

Giriş Tarihi: 18.10.2018
Emekliye 3 zam
Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin geliri artacak. Ocak'ta, 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Maaş yükseldiği için Ocak'ta ek ödeme tutarı da artacak. Her ay verilen maaşın yüzde 4'ü- 5'i ek ödeme, bu tarihte yeni aylıktan hesaplanacağı için yükselecek. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine ayrıca seyyanen zam da olacak. Bin liranın altındaki maaşlar bin liraya tamamlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği bu seyyanen düzenlemesinin yürürlük tarihi henüz belli değil, ancak en geç Ocak'ta uygulamaya geçmesi bekleniyor. Böylece bu emeklilerin maaşına önce seyyanen zam, ardından zammı yansıtılacak. Maaşları arttığı için ek ödeme tutarları da artacak. Böylece 150 bin emekli 3 zam almış olacak. Memur emeklilerine de Ocak'ta 3 zam göründü. Toplu sözleşme kapsamında maaşlara yüzde 4 zam yapılacak, enflasyon farkı verilecek. Buna ilaveten ek ödeme tutarları da artırılacak.
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Emekliye 3 zam
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