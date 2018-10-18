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Havalimanı açılışa hazır

Giriş Tarihi: 18.10.2018
Havalimanı açılışa hazır
İstanbul Yeni Havalimanı'nda 29 Ekim'deki açılış öncesi Operasyonel Hazırlık ve Havalimanı Taşınması (ORAT) denemelerinin sonuncusu yapıldı. İGA Havalimanı İşletmesi'nden yapılan açıklamaya göre, önceki gün gerçekleşen 3 bin kişilik deneme için THY'ye ait bir geniş gövde (A330) ve 2 adet 738 olmak üzere toplam 3 adet uçak 'na iniş yaptı. Deneme, havalimanındaki operasyon sürecinde yer alacak paydaşlar ve kamu kurumlarına ait yaklaşık 2 bine yakın personelin katılımı ve 9 bin bagajla başarı ile gerçekleştirildi.
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Havalimanı açılışa hazır
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