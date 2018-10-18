Havalimanı açılışa hazır

İstanbul Yeni Havalimanı'nda
29 Ekim'deki açılış
öncesi Operasyonel Hazırlık ve Havalimanı Taşınması
(ORAT) denemelerinin sonuncusu
yapıldı. İGA Havalimanı
İşletmesi'nden yapılan açıklamaya
göre, önceki gün gerçekleşen 3 bin kişilik deneme
için THY'ye ait bir geniş
gövde (A330) ve 2 adet 738
olmak üzere toplam 3 adet
uçak İstanbul Yeni Havalimanı
'na
iniş yaptı. Deneme, havalimanındaki
operasyon sürecinde
yer alacak paydaşlar ve
kamu kurumlarına ait yaklaşık 2 bine yakın personelin
katılımı
ve 9 bin bagajla
başarı ile
gerçekleştirildi.