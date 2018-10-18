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, üniversite mezunlarına mesleki deneyim kazandırıyor

Türkiye İş Kurumu () genç işsizliği ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği 'İşe İlk Adım Projesi' ile üniversite mezunlarına mesleki deneyim kazandırıyor ve edilmelerini sağlıyor.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 15:28
İŞKUR, üniversite mezunlarına mesleki deneyim kazandırıyor

Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan '100 Günlük Eylem Planı' kapsamında hayata geçirilen 'İşe İlk Adım Projesi' kapsamında üniversite mezunu 18-29 yaş aralığındaki gençler işbaşı eğitim programına alınarak mesleki deneyim kazanmaları sağlanıyor.
Üniversite mezunu gençleri işe alan işverenlere ücret desteği sağlanacak işbaşı eğitim programı sonrasında ları devam eden gençler için işverenlere zorunlu istihdam sürecinde net in yüzde 50'si tutarında tarafından destek sağlanacak. Bu süreden sonra işveren tarafından kişinin 12 ay daha istihdam edileceğine dair taahhüt verilmesi halinde net asgari ücretin yüzde 25'i tutarında ücret desteği bir yıl boyunca İŞKUR tarafından karşılanmaya devam edecek. Böylece, üniversite mezunu gençlerin işbaşı eğitim programından sonra uzun süreli istihdamı sağlanacak.

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İŞKUR, üniversite mezunlarına mesleki deneyim kazandırıyor
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