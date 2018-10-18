HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Maçka'daki tünel çalışmaları havadan görüntülendi

Maçka'daki tünel çalışmaları havadan görüntülendi

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 12:10

'ndaki ağaçların taşınması sonrası yapımına başlanan ve Dolmabahçe - Levazım arasını 5 dakikaya düşürecek tünel çalışmasında son durum havadan görüntülendi.

() tarafından yürütülen Dolmabahçe- Levazım- Baltalimanı- Ayazağa Karayolları Tünelleri'ndeki çalışmalar devam ediyor. Maçka Parkı ve Levazım çıkışını kapsayan Ortaköy Vadisi'ndeki çalışmalar havadan görüntülendi. Görüntülerde tünellerden birinin açılmasına başlandığı görüldü. Toplam maliyeti 826 milyon lira olan 2 adet ikişer şeritli tüp tünel projesi tamamlandığında; Taksim ve Kabataş yönünden gelen araçlar, Beşiktaş Meydanı, Çırağan Caddesi, Yıldız Yokuşu ve Esentepe trafiğine girmeden Zincirlikuyu-Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilecekler. İki tüp olarak inşa edilecek tünelin toplam uzunluğu 7 bin 800 metre olacak. 2019'da tamamlanması planlanan proje, Piyalepaşa - Dolmabahçe Tüneli çıkışından başlayıp, Ortaköy Vadisi'nde son bulacak. Projenin Beşiktaş ve çevresindeki trafiği önemli ölçüde rahatlatması bekleniyor.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Maçka'daki tünel çalışmaları havadan görüntülendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN