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Madende katma değerli ürün dönemi

Giriş Tarihi: 18.10.2018
Madende katma değerli ürün dönemi
3. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi ve Sergisi'ne katılan ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, madenlere değer katacak teknolojik dönüşümü başlatacaklarını belirterek, "Madenlerimizi fabrika ve teknoloji yatırımı şartıyla ihaleye çıkartmaya başlıyoruz. Böylece bu alanda katma değerli ürün dönemini de başlatmış olacağız" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise "Son 14 senede Teknoparklara 750 milyon lira ödenek sağladık. Tam zamanlı işleyen Ar-Ge personeli sayısını 29 binden 134 bine çıkarttık" diye konuştu.
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Madende katma değerli ürün dönemi
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