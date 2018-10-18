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: 'tan BRICA Zirvesi'nde önemli açıklamalar

haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, BRICA Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor....

Giriş Tarihi: 18.10.2018 11:29 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 11:36
Son dakika: Bakan Albayrak'tan BRICA İstanbul Zirvesi'nde önemli açıklamalar

haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, BRICA Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor....

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

"2010'dan bu yana küresel ekonomi yavaş yavaş toparlanmaya başladı, ancak krize karşı olağan üstü para ve maliye politikalarının getirdiği etkiler sürmektedir. Ticaret savaşları konusu önemli, bu zamana kadar ticarette korumacılığa karşı çıktık. Türkiye olarak ekonomi politiklarımızı da verimliliği destekleyecek şekilde kurguluyoruz."

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Son dakika: Bakan Albayrak'tan BRICA İstanbul Zirvesi'nde önemli açıklamalar
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