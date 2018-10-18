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! 'nin 'ndaki seferleri

Haberi: () Genel Müdürü , 'ndan, 'ın başkenti Bakü'ye yapılacak seferlerin biletlerinin satışlarına başlandığını bildirdi. Peki uçuşlar ne zaman yapılacak? İşte 3. Havalimanı ile ilgili detaylar..

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 18:44 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 18:51
Son dakika! THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki seferleri

() Genel Müdürü , 'ndan, 'ın başkenti Bakü'ye yapılacak seferlerin biletlerinin satışlarına başlandığını bildirdi.

Ekşi, Twitter'dan 29 Ekim'de açılacak Yeni Havalimanı'ndan bilet satışlarına başlanan tarifeli seferlerle ilgili açıklama yaptı.

Bilal Ekşi, "Azerbeycan Bakü'ye İstanbul Yeni Havalimanı'ndan uçuşlarımız 'web/mobilden' satışlara açılmıştır. İki can kardeş ülkeye (Azerbaycan ve ) merhaba diyerek Yeni Havalimanı'ndan sefer yapıyoruz. 31 Aralık'a kadar promosyon fiyatları ile Yeni Havalimanından uçun!" çağrısında bulundu.

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Son dakika! THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki seferleri
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