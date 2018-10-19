Akıl ve güven sorunu çözülüyor

Yapay zekâ
nın akıl, blok zinciri teknolojisininin ise güven sorununu çözeceğini iddia eden Netmarble EMEA Genel Müdürü Barış Özistek, Webrazzi Summit
2018 Konferansı'nda "Blockchain ile Değişecek Sektörler" başlıklı panelde yaptığı konuşmada mobil ödeme
lerin ve blockchain teknolojisinin insan hayatını değiştireceğine ilişkin ilginç örnekler verdi. Bilgi toplumunun ürettiği teknolojiler sayesinde dünyanın yepyeni bir döneme girdiğine dikkat çeken Özistek, "Hepimiz biliyoruz ki geleceğimizi şekillendirecek ve inşa edecek en önemli teknolojiler blockchain ve yapay zekâ olacak. Yapay zekânın akıl sorununu, blockchain teknolojisi ise güven sorununu çözdü" diye konuştu. DİLENCİ BILE MOBİL ÖDEME KULLANIYOR
Özistek, konuşmasında teknolojik gelişmelerin halk tarafından çok hızlı kabul gördüğü Çin'de, AliPay ve WeChat Pay
'in aylık aktif kullanıcı sayısının 800 milyon kişiye ulaştığını söyledi. Dilencilerin bile cep telefonlarındaki AliPay ve WeChat Pay gibi aplikasyonlarla dilendiğini ifade eden Özistek, şöyle devam etti: "Dilenciye para vermek istemezsek bozuğum yok diyoruz. Çinlilerin böyle bir bahanesi yok. Sadaka vermek isteyenler dilencinin cep telefonundaki kare kodu okutarak para veriyor. 1 yuan ve yarım yuan gibi paralarla dijital ödeme sistemini kullanıyorlar. Çin'de sokak pazarında elma satan teyzenin tezgahının önünde fiyat kare kodu var, onu okutup ödemenizi yapıyorsunuz. Kimse yanında para taşıma riskine ve sahte para ile alışveriş riskine girmiyor. Her şey tertemiz ve sorunsuz bir şekilde dijital ödeme sistemleri ile çözülüyor."