Aktaş: Artık şehirler yarışıyor

SABAH gazetesinin Çelik Palace Bursa
Hotel'de gerçekleştirdiği 'İl Buluşmaları' etkinliği kapsamında, Bursa'nın 'Uluslararası Rekabetteki Konumu Açısından Dünü ve Bugünü, Ulusal ve Yerel Düzeyde Önümüzdeki Dönem Kalkınma Hedefleri' başlıklı panel düzenlendi. Moderatörlüğünü SABAH Yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin'in üstlendiği panelde, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Aydın ve Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru panelist olarak yer aldı. Panelde Bursa'ya dair plan ve hedeflerini paylaşan Başkan Aktaş, "Bursa özellikle 1970'li yıllardan itibaren hızla büyüyen bir şehir. Hızlı büyüme her ilde olduğu gibi sorunları da beraberinde getirdi. Bursa sahip olduğu değerler itibariyle ciddi sorunları aştı ancak artık şirketler değil şehirler yarışıyor" şeklinde konuştu. DANIŞMANLIK ALDIK
Şehrin ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlık hizmeti aldıklarını aktaran Aktaş, "9 bin vatandaşımızla kamuoyu araştırması yaptık. Sivil Toplum Kuruluşları ile görüştük. Bu araştırma sonrasında Bursa'nın en büyük sorunu trafik ve kentsel dönüşüm olduğunu tespit ettik. Bu sorunu çözmek için 2035 vizyonu koyduk. Yüksek binalarla şehrin dokusu bozuluyor. Biz dönüşümü şehrin dokusunu bozmayacak şekilde hayata geçireceğiz. Trafik sorunu için toplu taşımaya ağırlık verirken bunu cazip hale getirerek vatandaşlarımızı teşvik edeceğiz" dedi. GIDADA KAYBI AZALTACAK
Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Aydın, Bursa'nın bir tarım, sanayi ve hayvancılık şehri olduğunu belirterek, "Bugün Türkiye'nin donmuş gıda ihtiyacının yüzde 60'ı, kestane şekerinin yüzde 97'si, tahılın yüzde 27'sini Bursa karşılıyor" dedi. Sanayide markalaşmanın önemine dikkat çeken Aydın, "Markalarımız ne kadar artarsa şehrin zenginliği o kadar öne çıkacak. Katma değer yaratamadığınız hiçbir şeyin anlamı yok" diye konuştu. Gıda markalarının sayısının artırılması için tarım ve hayvancılığın entegre edilmesi gerektiğine vurgu yapan Aydın, "Merkezi yönetimi yerel yönetime entegre etmemiz gerekiyor. İşadamlarının fikirleri öne çıkarılmalı" ifadelerini kullandı. Gıda ürünlerinde kayıpların azaltılması yönünde bir çalışma yaptıklarını anlatan Aydın, şöyle devam etti: "Gıdada özellikle hasat sonrası ciddi kayıp var. Yaş meyve sebzede kayıp yüzde 30'larda. Bunu soğuk gıda zincirlerini artırarak minimuma çekmeyi hedefliyoruz." ÜNİVERSİTE SAYISI ARTMALI
Uludağ
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru, üniversitelerin illerle entegre çalışması gerektiğini belirterek, "Bilimi insan hizmetinde kullanmak üniversitenin işi. Ülkemizin çeşitli endüstri dallarının ihtiyacı dünden daha fazla ve giderek artacak. Uludağ Üniversitesi olarak biz Türkiye ekonomisine katkı sunmak istiyor. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda şekillendiriyoruz" şeklinde konuştu. Bursa'nın 3 milyon nüfusu olduğunu belirten Yücedoğru, ildeki üniversite sayısının yetersiz olduğunu, en az 4-5 devlet üniversitesi yapılması gerektiğini vurguladı.