Haberler Ekonomi Haberleri Aktaş: Artık şehirler yarışıyor

Aktaş: Artık şehirler yarışıyor Artık şirketlerin değil şehirlerin yarıştığını aktaran Başkan Aktaş, bir kamuoyu araştırması yaptıklarını söyledi. Aktaş, “En büyük sorunumuz trafik ve kentsel dönüşüm. Bunun için 2035 vizyonu koyduk” dedi