Bursa sanayisinde hedef endüstri 4.0

Türkiye ekonomisinin lokomotif kentlerinden biri olan, geçtiğimiz yıl otomotiv, tekstil ve makine ürünlerinde 194 ülkeye yaklaşık 15 milyar dolarlık ihracat
gerçekleştiren Bursa
, katma değeri yüksek ürünler üreten, yüksek teknolojiye dayalı sanayiye yöneldi. Bu amaçla Türkiye'nin ilk teknoloji organize sanayi bölgesi
85 bin dönüm alan üzerine projelendirilirken, Türkiye'nin ve dünyanın önemli teknoloji firmaları Bursa'da üretim yapmaya hazırlanıyor. Fiber optik dijital altyapıya sahip teknoloji organize sanayi bölgesinde ilk fabrikanın temeli kasım ayında atılacakken, Bursa yakın gelecekte katma değeri yüksek, teknoloji üreten bir kent haline gelecek. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yüksek teknolojili, katma değeri yüksek üretim yapan sanayi için altyapıyı hazırlamaya çalıştıklarını söyledi. TEKNOLOJİ ÖNCELİKLİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk 100 günlük programda açıkladığı Gökmen Uzay Havacılık Merkezi'ne de büyük önem verdiklerini aktaran Aktaş, Türkiye'nin hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşması için yüksek teknolojili üretimin şart olduğunu dile getirdi. Başkan Aktaş, "Büyükşehir Belediyesi olarak yerini bizim temin ettiğimiz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın inşaat için 50 milyon TL'lik yatırım yaptığı ve TÜBİTAK
'ın da 60 milyon TL'lik düzenek ve malzeme desteği sağlayacağı merkez, muazzam bir tesis olacak. Yüksek teknolojiyi üretecek olan zeki çocuklarımız için altyapımızı güçlendiriyoruz. Geleceğin astronotları, pilotları bu tesiste yetişecek" dedi. Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da her geçen gün kırsal nüfusun azaldığını, buna bağlı olarak da kent merkezi nüfusunun arttığını hatırlatan Başkan Aktaş, bu göçün önlenmesi amacıyla kırsal kalkınma yatırımlarına da önem verdiklerini söyledi. Kırsalda yaşayanların geçim kaygısıyla topraklarını bırakıp, merkeze göç ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Bu göç doğal olarak merkezde de bir takım sorunları beraberinde getiriyor. Bizim öncelikle kırsaldan kente göçü önlememiz gerekli. Bunun için de çiftçimizin gerek geliri, gerekse yaşam kalitesi artmalı. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun bir çaba içindeyiz. Belediyemizin iştiraklerinden Tarım A.Ş. tüm enerjisini bu konuya harcıyor. Kaliteli tohumluk temininden, besicilerimize verim kalitesi yüksek ırk hayvan temine kadar, hatta ürünlerin ambalajlanması ve pazarlanmasına kadar her alanda aktif rol alıyoruz" diye konuştu. BAL ÜRETİMİNDE DÜNYADA İKİNCİ SIRADA
GEÇTIĞIMIZ günlerde Tarım A.Ş olarak Hong Kong'da düzenlenen Asia Fruit Logistica Fuarı'nda stant açtıklarını ve Bursalı çiftçilerin yetiştirdiği ürünlerin tanıtımını yaptıklarını anlatan Aktaş, "Burada 500'e yakın firma temsilcisiyle yüz yüze görüşmeler yapıldı ve 30 firma ürün talebinde bulundu. Bu şu anlama geliyor. Bursa'da yetişen dünya markası ürünler, iç piyasada değerinin altında satılırken dünya pazarlarında hak ettiği değeri buluyor ve sonuçta çiftçimiz kazanıyor" dedi. Tüm bunlara eş zamanlı arıcılık eğitimlerini başlattıklarını anlatan Aktaş, "Bal üretimde Çin'den sonra dünya ikincisiyiz ancak kovan başına verim Çin'in neredeyse 4'te 1'i seviyesinde kalıyor. Bununla ilgili arıcılık ünitemizi kurduk. Daha bilinçli üretimin sağlanması amacıyla çiftçilerimize eğitimler vereceğiz" şeklinde konuştu.