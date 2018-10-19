Çin'in açıkladığı Kuşak ve Yol Girişimi'nin (BRI) iş dünyasındaki yansıması olarak nitelendirilen BRICA'nın (Kuşak ve Yol Sanayi ve Ticaret Birliği) İstanbul Zirvesi başladı. İki gün sürecek zirvenin açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
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ekonomisinin spekülatif atakları başarıyla savuşturduğunu ifade ederek, "Türkiye ekonomisinde ve finansal piyasalarda yaşanan dalgalanma süreci durdu" dedi. TEDBİRLER İYİ KARŞILANDI
Türkiye'nin küresel finansal kriz sonrasında ortalama yüzde 7'ye yakın büyüme gösterdiğini hatırlatan Albayrak, önümüzdeki dönemde de makro temelleri daha da güçlendireceklerini belirtti. Albayrak, şöyle konuştu: "Bankacılık sektörünün güçlü sermaye yapısını muhafaza edeceğiz. Risklere karşı daha da dayanıklı hale getirecek analitik yöntemlerle bugüne kadar birçok uygulamayı hayata geçirdik. Yenilerini hayata geçirmeye devam edeceğiz. Hükümet olarak bankacılık sektörümüzü de, reel sektörümüzü de bu anlamda destekleyecek imkânlarımızla sahada kararlı bir şekilde ortada olacağız."
Albayrak, Türkiye'nin risk priminde önemli bir düşüş, iyileşme görüldüğünü belirterek, piyasaların ekonomi yönetiminin aldığı tedbirleri olumlu karşıladığını söyledi. Bakan Albayrak, "Bugüne kadar ağırlıklı yurtiçi ve yurtdışı piyasalar Yeni Ekonomi Programı ve aldığımız diğer tedbirlerin hepsine çok olumlu reaksiyon gösterdi. TL, dolar karşısında aynı dönemde yaklaşık yüzde 21 oranında değer kazandı. Hazine'nin iç borçlanma faizleri 230 baz puanın üzerinde bir gerileme ortaya koydu. Borsa İstanbul
bir aylık dönemde yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı" dedi. Türkiye'nin Brezilya ile birlikte yükselen piyasalardan pozitif ayrıştığını anlatan Albayrak, tahvil faizindeki gerileme nedeniyle bu alanda da gelişen piyasalar arasında ilk 2'de yer aldığını söyledi. YENİ BİR BAŞARI HİKÂYESİ
Bakan Albayrak, TL'de sağlanan ciddi güçlenmenin Türk özel sektörünü sıkı bir şekilde motive ettiğini ifade ederek, "Kesinlikle gevşemeyeceğiz. Politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz. Risk primlerimiz düşmeye, bu anlamdaki temellerin daha da sağlamlaşması için, zayıflıklarımızı güçlendirecek adımları aynı motivasyonla atmaya devam edeceğiz" dedi. Albayrak, Türkiye'nin yeni bir ekonomik başarı hikâyesi yazmaya başladığını söyledi. KARAMSAR TABLOYA İZİN VERMEDİK
Ağustosta maruz kalınan spekülatif ataklarla başarılı bir şekilde mücadele ettiklerini belirten Albayrak, şunları kaydetti: "Spekülatif ataklarla birlikte oluşturulmak istenen karamsar tabloya, panik havasına izin vermedik. Birileri Türkiye için karamsar bir fotoğraf, hatta felaket senaryoları üretmeye çalışsa da biz ilk günden beri söylediğimiz çerçevede adım adım, rasyonel politikalarla, güçlü, güven veren söylem ve duruşumuzla süreci çok ama çok güçlü bir şekilde yöneterek geride bıraktık. Türkiye'nin kaynak sağlama sorunu yok." ÇİNLİLER'E YATIRIM ÇAĞRISI
TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Çin'den Türkiye'ye yatırımların artmasını istedi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Suma Chakrabarti, Türk ekonomisinin yaşadığı zorluklara rağmen hükümetin reform adımlarının son derece önemli olduğunu söyledi.