İGA’da 7 günde 7 bin bilet satışı

Türk Hava Yolları
(THY
) Genel Müdürü Bilal Ekşi
, Yeni Havalimanı
'ndan promosyon fiyatları ile uçmayı tercih edenlerin sayısını açıkladı. Bilal Ekşi, twitter'dan, İstanbul Yeni Havalimanı için Ankara, Antalya
, İzmir ve Ercan'a promosyon fiyatları ile 7 günde 6 bin 957 kişinin bilet aldığını duyurdu. Ekşi, "7 günde 6 bin 957 kişi Yeni Havalimanı'ndan promosyon fiyatları ile uçmayı tercih etti. Büyük projeyi promosyon fiyatları ile deneyin lütfen. İstanbul Yeni Havalimanı'ndan Ankara, Antalya, İzmir ve Ercan'a promosyon fiyatları ile uçun" ifadelerini kullandı. BÜYÜK GÖÇ 31 ARALIKTA
Ekşi dün ayrıca THY'de göreve yeni başlayan 500 pilot ile 'Ailemize Hoş Geldiniz' etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlikte İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili hazırlıklara değinen Ekşi, "Yeni Havalimanı 29 Ekim'de açılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız açacak ama ondan sonra havacılıkta tüm büyük projelerde olduğu gibi deneme, test süreci olacak. İki aylık bir test süreci yapılacak. Burada amaç yolcuyu hiçbir şekilde mağdur etmemek. Ufak tefek aksamaları minimize edebilmek için 2 aylık bir geçiş planlandı. 31 Aralık'ta inşallah büyük geçişe hazırlık yapacağız. Ben bir problem görmüyorum. İnşallah 31 Aralık'ta büyük geçiş, büyük göç olacak" diye konuştu.
TÜRK Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY bünyesinde şu anda 4 bin 800'ün üzerinde pilotun uçtuğunu, bu yıl 600 pilotun daha ekibe katılacağını ifade etti.