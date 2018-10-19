İpek üretimini artıracağız

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Büyükşehir Belediyesi, Bursa ipeğinin yeniden dünya vitrinine çıkarılması, koza yetiştiriciliği ve ipek halı dokumacılığının yaygınlaştırılması amacıyla Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'ni açtı. Eteler Dokuma Fabrikası olarak bilinen ve yaklaşık 1.080 metrekarelik tescilli yapılarından oluşan merkez, toplam 5 bin 265 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Kültürel, sosyal ve sportif amaçla kullanılacak alanda halka açık park da bulunuyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları aracılığıyla ilçelerde kurulan dokuma atölyelerinde de ipek halı dokumacılığını yaygınlaştırıyoruz. Hedefimiz kozacılığı geliştirerek ipek üretimini artırmak" dedi. Aktaş, bu yapılan çalışmaların yanı sıra ipek böcekçiliğinin geliştirilmesi amacıyla çiftçilere eğitim ve ekipman desteği sağlandığını söyledi.