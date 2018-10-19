İpekevi Yeşil mağazası açılıyor

Sektörünün önde gelen firmaları arasında yer alan İpekevi, 25'inci yaşını yeni mağazasıyla kutluyor. İpekevi Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Ceylan, 2019'da mağazalaşma sürecini hızlandıracaklarını söyledi. Ceylan, "UNESCO Dünya Kültür Mirası varlıkları arasında yer alan Yeşil Cami
ve Yeşil Türbe'nin yanı başında bulunan ve geçmişi 100 yıla yaklaşan tarihi bir konağı aslına uygun olarak restore ederek İpekevi Yeşil
mağazasını açacağız" dedi. Yeşil mağazasında ipekçilik kültürünün gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflediklerini anlatan Ceylan, "Mağazamızda ipek üreticilerinin ürünlerini de alıcılarıyla buluşturacağız" diye konuştu. Ceylan, Enflasyonla Mücadele Programı'na destek sunacakları belirterek, seçili ürünlerde indirim kararı aldıklarını da kaydetti.