HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > İpekevi Yeşil mağazası açılıyor

mağazası açılıyor

Giriş Tarihi: 19.10.2018
İpekevi Yeşil mağazası açılıyor
Sektörünün önde gelen firmaları arasında yer alan İpekevi, 25'inci yaşını yeni mağazasıyla kutluyor. İpekevi Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Ceylan, 2019'da mağazalaşma sürecini hızlandıracaklarını söyledi. Ceylan, "UNESCO Dünya Kültür Mirası varlıkları arasında yer alan ve Yeşil Türbe'nin yanı başında bulunan ve geçmişi 100 yıla yaklaşan tarihi bir konağı aslına uygun olarak restore ederek mağazasını açacağız" dedi. Yeşil mağazasında ipekçilik kültürünün gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflediklerini anlatan Ceylan, "Mağazamızda ipek üreticilerinin ürünlerini de alıcılarıyla buluşturacağız" diye konuştu. Ceylan, Enflasyonla Mücadele Programı'na destek sunacakları belirterek, seçili ürünlerde indirim kararı aldıklarını da kaydetti.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İpekevi Yeşil mağazası açılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN