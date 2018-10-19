Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Cumhuriyet altını ve Çeyrek altın fiyatları 19 Ekim Cuma

Altın fiyatları trend olma ve araştırılan konuların başında yer almaya devam ediyor. Toplumumuzda önemli bir yere sahip olan altın yatırım ve hediyeleşmek için ilk sıralarda yer alıyor. Türk örf ve adetlerine göre genellikle düğünlerde evlenen çiftlere altın takılması fiyatların araştırılması yönünden ilk sıralarda yer alıyor. Son zamanlarda piyasalarda yaşanan hareketlilik nedeniyle araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Döviz kurlarında yaşanan dalgalı hareketlilik sonrası altın fiyatları da inişli çıkışlı bir grafik sergilemeye devam ediyor. Haberimizde vatandaşlarımız için son dakika güncel olarak altın fiyatlarını veriyoruz. 19 Ekim Cuma güncel altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI BU SABAH NE KADAR OLDU?