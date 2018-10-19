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Son dakika haberi: bugün ne kadar, kaç TL? Cumhuriyet altını ve fiyatları 19 Ekim Cuma

ndaki hareketlilik ve inişli çıkışlı grafik sergilemesi son dakika gelişmesi yaşanmasına neden oluyor. kurlarında yaşanan hareketlilik ve ani değişimler altın fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Toplumumuzda önemli bir yere sahip olan altın hem yatırım hemde hediyeleşmek için kullanılan materyallerin başında gelmekte. Haftanın son günü olan 19 Ekim Cuma günü sabah saatlerinden beri en çok araştırılan konuların başında gelmekte. İşte bugün gram, , yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları.

Giriş Tarihi: 19.10.2018 08:07
Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Cumhuriyet altını ve Çeyrek altın fiyatları 19 Ekim Cuma

trend olma ve araştırılan konuların başında yer almaya devam ediyor. Toplumumuzda önemli bir yere sahip olan altın yatırım ve hediyeleşmek için ilk sıralarda yer alıyor. Türk örf ve adetlerine göre genellikle düğünlerde evlenen çiftlere altın takılması fiyatların araştırılması yönünden ilk sıralarda yer alıyor. Son zamanlarda piyasalarda yaşanan hareketlilik nedeniyle araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. kurlarında yaşanan dalgalı hareketlilik sonrası altın fiyatları da inişli çıkışlı bir grafik sergilemeye devam ediyor. Haberimizde vatandaşlarımız için son dakika güncel olarak altın fiyatlarını veriyoruz. 19 Ekim Cuma güncel altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI BU SABAH NE KADAR OLDU?

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Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Cumhuriyet altını ve Çeyrek altın fiyatları 19 Ekim Cuma
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