Son dakika haberi: Dolar bugün ne kadar oldu? Güncel dolar ve euro döviz kurları

Euro ve dolar fiyatları ile ilgili son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle son birkaç aydır kur saldırıları ile birlikte ülkemize karşı gerçekleştirilmeye çalışılan ekonomik darbeyi, milletimiz ve devletimiz el ele vererek bertaraf etmeyi başardı. Bu dönemde ekonomide oldukça önemli adımlar atıldı. Dış mihraklara karşı verilen bu mücadele sonrası döviz kurları çakılmaya başladı. Son olarak Papaz Brunson davasının sonuçlanmasının ardından piyasalarda bu duruma olumlu tepkiler vererek, kurlarda düşüşler yaşanmaya başladı. Şu günlerde vatandaşların en çok merak ettiği soruların başında ise Dolar fiyatları bugün ne kadar? Dolar kaç TL? gibi sorular geliyor. Bu soruların yanıtını sizler için hazırladık.

EURO BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?



Döviz kurlarında yaşanan ciddi düşüş bugün de hız kesmeden devam ediyor. Euro fiyatları ile ilgili vatandaşların araştırmaları sürüyor. Euro 6,4339 liradan alınırken, 6,4379 TL civarında satılmakta.