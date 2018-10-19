HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika haberi: Dolar bugün ne kadar oldu? Güncel dolar ve euro döviz kurları

Son dakika haberi: bugün ne kadar oldu? Güncel dolar ve kurları

kurları ve , ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası dolar fiyatları merak edilip araştırılmaya devam ediyor. Rahip Brunson'un gönderilmesinden sonra para piyasalarında olumlu tepkiler olmuş karşılığında dolar fiyatları sert düşüşe geçmişti. Son iki ayın en düşük seviyesini gören dolar fiyatları trendlerin en başında yer alıyor. Peki dolar bugün ne kadar? İşte güncel döviz kuru.

Giriş Tarihi: 19.10.2018 09:08
Son dakika haberi: Dolar bugün ne kadar oldu? Güncel dolar ve euro döviz kurları

ve ile ilgili son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle son birkaç aydır kur saldırıları ile birlikte ülkemize karşı gerçekleştirilmeye çalışılan ekonomik darbeyi, milletimiz ve devletimiz el ele vererek bertaraf etmeyi başardı. Bu dönemde ekonomide oldukça önemli adımlar atıldı. Dış mihraklara karşı verilen bu mücadele sonrası kurları çakılmaya başladı. Son olarak davasının sonuçlanmasının ardından piyasalarda bu duruma olumlu tepkiler vererek, kurlarda düşüşler yaşanmaya başladı. Şu günlerde vatandaşların en çok merak ettiği soruların başında ise fiyatları bugün ne kadar? Dolar ? gibi sorular geliyor. Bu soruların yanıtını sizler için hazırladık.

EURO BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?


kurlarında yaşanan ciddi düşüş bugün de hız kesmeden devam ediyor. Euro fiyatları ile ilgili vatandaşların araştırmaları sürüyor. Euro 6,4339 liradan alınırken, 6,4379 TL civarında satılmakta.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Dolar bugün ne kadar oldu? Güncel dolar ve euro döviz kurları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN