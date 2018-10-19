HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Şube müdürleri emlak komisyonculuğuna soyundu! "Bankalardan şikayet var"

müdürleri komisyonculuğuna soyundu! "dan şikayet var"

Sabah ekonomi yazarı bugünkü köşesini iş dünyasının önemli bir sorununa ayırdı. ın krediler konusunda iş dünyasının çok üzerine gittiğine dikkat çeken Dilek Güngör yazısını şu sözlerle bitiriyor: “Bankalar, güzel havalarda iş dünyasına verdiği şemsiyeyi yağmur başladığında çekmesin."

Giriş Tarihi: 19.10.2018 10:10 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 10:14
Şube müdürleri emlak komisyonculuğuna soyundu! Bankalardan şikayet var

DİLEK GÜNGÖR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Bu hafta nereye gitsem iş dünyasından tanıdıklar önümü kesti. Hepsinin derdi aynı... "Bankalar bizi boğuyor" diyorlar. Gelin, üç farklı sektörde iş yapanların çığlıklarını aktarayım. Kararı siz verin.

İlki turizmciler... Sultanahmet, Laleli, Sirkeci hattında otelleri olan işletmeciler özel bankaların şube müdürlerinin emlak komisyonculuğuna başladığını iddia ediyor. Birçok otel sahibinin bankada kredisi var. Krediyi alırken oteli teminat olarak göstermiş. önce otel sahiplerini sıkıştırmaya başlıyor. Kredileri erken çağıran da var, ödemeyi yükseltmek isteyen de... Yeniden yapılandırma filan hakeza... müdürleri önce otel sahibinin üzerine geliyor. Sonra kredi borcuna karşılık teminat olarak gösterilen oteli elinden alıyor. Kredi borcundan dolayı bankaya geçen oteli başka bir yatırımcıya 1.5 katı fiyatına pazarlıyor. Banka kredisini kurtarıyor, şubenin 'çılığa soyunan!' şube müdürü de komisyonunu cebe atıyor.

İkincisi inşaatçılar... Eşi, dostu olanlar kredilerini yeniden yapılandırdı. Kalanlar işlerini çevirmekte zorlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'nda söylediği "1 Ağustos'tan sonra kullanılan kredilerde yüzde 10'luk faiz indirimi" kararını bankaların uygulamadığından yakınıyorlar. Hatta dediklerine göre bazı bankalar kredi lerini düşürmediği gibi yüzde 47'ye çıkarmış!

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika! Bakan Albayrak: Tahvil ihracıyla gerekli dersi verdik

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şube müdürleri emlak komisyonculuğuna soyundu! "Bankalardan şikayet var"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN