30 yılın en büyük yatırımı

Azerbaycan
ile Türkiye arasındaki enerji
işbirliğinin TANAP'tan sonraki en büyük ikinci adımı İzmir Aliağa'daki STAR Rafinerisi'nin açılışıyla atıldı. Türkiye'nin petrol
işleme kapasitesini neredeyse üçte bir artıran ve 6.3 milyar dolara mal olan rafineri, yurtiçi pazara dizel, uçak yakıtı ve diğer hammaddeleri üreterek dış ticaret açığını yıllık 1.5 milyar dolar azaltacak. Rafineri, işlenmiş petrol ürünü ihtiyacının yüzde 25'inden fazlasını karşılayacak. YERLİLEŞTİRME PROJESİ
Açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, rafinerinin son 30 yılın en büyük reel sektör yatırımı olduğunu belirterek, "Bu rafineri Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir" dedi. STAR Rafinerisi'nin açılışıyla Azerbaycan ile Türkiye'nin stratejik ortaklığını daha da güçlendirdiğini belirten Erdoğan, "Dünyanın ticaret savaşları ve krizlerle sarsıldığı dönemde birer birer açılış yaptığımız projelerle ülkelerimizin ortak hedeflerine yaklaştığını düşünüyorum. Her şeyden önce STAR Rafinerisi 6.3 milyar dolarlık bir yatırım. Bir tarafta konteynır limanı, bir bakıma petrokimya tesisleri... Bütün bunları ele aldığınızda burada yaklaşık 10 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu. 2008'den beri enerji alanında ülkemizde imzalar atan Azerbaycanlı şirket SOCAR bu yatırımla yeni enerji yatırımını yine ülkemize kazandırmıştır. Rafineri Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en büyüğüdür. Böyle bir yatırım olunca, kendilerine bir destek de vereceğiz. Marifet iltifata tabiidir. Bakanlıkta işlemler ve teşviklerden istifade etmiş olacaklar" diye konuştu. OLDUBİTTİ'DEN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ
Türkiye-Azerbaycan ilişkisi gibi bölgedeki diğer ülkelerle de dostane ilişkiler geliştirilmek istendiğini ifade eden Erdoğan, "Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına yönelik tek taraflı oldu bittiler gibi başarısızlığa mahkum çeşitli girişimlerden üzüntü duyuyoruz. Bu durum bölgemizde hâlâ istikrarsızlık ve gerilimden beslenme politikalarından vazgeçemeyenler bulunduğuna da işaret ediyor. Türkiye olarak bu tür dayatmalara karşı cevabımızı hem sahada hem de diplomatik alanda en güçlü şekilde vermeyi sürdüreceğiz. Ülkemizi ve kardeşlerimizi yok sayan hiçbir teşebbüsün başarı şansı olmadığını eninde sonunda tüm taraflar görecektir" dedi.
Açılışa Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev ile çok sayıda Türk ve Azeri enerji şirketi yöneticisi katıldı. BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İDEALİNE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Azerbaycan ve Türkiye'nin ortaya koyduğu fotoğrafın dünyaya ülkelerin çıkarlarını, ekonomik istikrarlarını korumanın yolunun korumacılığı artırmaktan değil güçlü işbirliğinden geçtiğini gösterdiğini belirterek, "Burada verdiğimiz bu fotoğraf dünyanın içinden geçtiği karamsarlık ve belirsizliğe de aslında en güzel çözüm formülünü sunuyor. Biz bu fotoğrafı, bu kardeşliği, bu birlik ve beraberliği Türkiye ve Azerbaycan olarak hep birlikte inşallah koruyacağız" dedi.
Büyük ve güçlü Türkiye idealine emin adımlarla ilerlediklerini söyleyen Albayrak, şöyle konuştu:
"Özellikle son dönemde ekonomide yaşadığımız spekülatif atakları ve dalgalanmaları geride bıraktık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirdiğimiz aksiyon planları ve ilan ettiğimiz Yeni Ekonomi Programı ile birlikte sadece son bir ayı aşkın sürede makroekonomik göstergelerde dünyadaki en iyi performansı gösteren ülkelerin başında geliyoruz. YEP kapsamında yatırımlarımızı, ithalata dayalı büyümeye, ithal ara maddelerin yerlileştirilmesinde cari açığın düşürülmesine katkı sağlayacak projelere yoğunlaştıracağız." BARBAROS AKDENİZ'DE GÖREVE DEVAM EDECEK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, rafineri açılışı öncesinde KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ile görüştü. Barbaros Hayreddin Paşa
Sismik Araştırma Gemisi'nin maruz kaldığı Yunan tacizine ilişkin açıklama yapan Bakan Dönmez, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yaptığı tek taraflı eylemleri kabul edilebilir bulmuyoruz. Hakça bir paylaşım olmadan masaya oturup doğal kaynakların paylaşılması konusunda bir mutabakat sağlamadan bunları kabul etmediğimizi beyan etmiştik. Barbaros Hayreddin Paşa gemimiz orada görevlerine devam edecek. Genelkurmay Deniz Kuvvetlerimiz'de yeni angajman çalışmalarını yaptı. Bunun açıklamasını yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacak diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Nami de "Haklı menfaatlerimizi korumaya devam edeceğiz" dedi.
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, rafinerinin açılışında yaptığı konuşmada ise şöyle konuştu: "STAR Rafinerisi, Türkiye'nin işlenmiş petrol ihtiyacının dörtte birini karşılayacak. Bu da cari açığımızın yıllık 1.5 milyar dolar azalmasına katkı sağlayacak. Rafineri devreye girdikten sonra toplam rafinaj kapasitemiz yüzde 33 artarak yıllık yaklaşık 40 milyon tona ulaşacak." TÜRKİYE DÜNYA ÇAPINDA GÜCE ULAŞTI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünya çapında büyük bir güce ulaştığını belirterek, "Türkiye dünya çapında söz sahibidir. Bu bizi çok sevindiriyor. Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür. Türkiye bölgede çözümcü rol oynuyor. Türkiye ve Azerbaycan dünya çapında kardeşlik örneği gösteriyor" dedi. ERDOĞAN'DAN BM'YE SERT ELEŞTİRİ
Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin 25 yıldır işgal altında olmasının kabul edilebilir olmadığını bildiren Erdoğan, "Ülkemizin ve Azerbaycan'ın bu sorunun çözümü için yaptığı girişimlere uluslararası toplum daha fazla sessiz kalamaz. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bölgesel ve küresel sorunların çözümü için kurulan yapılar bu sessizliklerinin bedelini kendi içlerini boşaltarak, varlıklarını çürüterek ödüyorlar. Adalet ve hakkaniyet duygusundan uzak, içi boş bir uluslararası sistemin hiçbir toplumun ve bireyin nezdinde itibarı kalmaz. Uluslararası toplumun Karabağ meselesi gibi haksızlıklara 'dur' demesini bekliyoruz" dedi. DOSTLUĞUMUZU SONSUZLUĞA TAŞIYACAK
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, açılışın Azerbaycan'ın kuruluşunun 100. yılına denk geldiğini belirterek, "Azerbaycan'la karşılıklı yatırımlarımız devam edecek. Bu proje dostluğumuzu sonsuzluğa taşıyacak" ifadelerini kullandı. YATIRIMLAR 19.5 MİLYAR $'A ÇIKAR
SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, kendileri için tarihi bir gün olduğunu belirtti. Türkiye'de 14.2 milyar dolara ulaşan yatırımları bulunduğunu anımsatan Abdullayev, "Tüm projeler tamamlandığında yatırım miktarımız 19.5 milyar dolara ulaşacak" dedi. YENİ PETROKİMYA TESİSİ
SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte ise Türkiye'de Petkim gibi petrokimya ürünleri üretecek ikinci bir tesisin yatırımı için fizibilite çalışmasının bittiğini ifade ederek, "Yatırım kararını gelecek yıl almayı düşünüyoruz. Petkim, Türkiye pazarının yüzde 20'sini karşılıyor. İkisi yüzde 40-45'ini karşılar" diye konuştu.