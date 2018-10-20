Haberler Ekonomi Haberleri 30 yılın en büyük yatırımı

30 yılın en büyük yatırımı 6.3 milyar $ yatırılan STAR Rafinerisi açıldı. Dış açığı 1.5 milyar $ azaltacak rafinerinin son 30 yılın en büyük reel sektör yatırımı olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, “Bu, Türkiye’nin en büyük yerlileştirme projesi” dedi