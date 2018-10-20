Bakanlıktan flaş açıklama! Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "İzmir-Aliağa'da açılan Star Rafinerisi, Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi. Socar Turkey Enerji AŞ'nin 2 milyar doları bulması beklenen yatırımı bürokratik engellere takılmadan gerçekleşebilecek. " açıklamasında bulundu.

"DIŞ TİCARET AÇIĞINI 1,5 MİLYAR DOLAR AZALTACAK"

Bakan Varank, "Star Rafinerisinin üreteceği dizel, jet yakıtı, nafta, LPG ve petro kok ürünleri, dış ticaret açığımızı yıllık 1,5 milyar dolar azaltacak. Petro kimya yatırımlarını yüksek katma değerli üretim, istihdam olanakları ve ödemeler dengesi açısından son derece önemsiyoruz." dedi.