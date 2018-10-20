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Bakanlıktan flaş açıklama! 'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi

haberi... Sanayi ve , "İzmir-Aliağa'da açılan , Kararı ile 'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi." açıklamasında bulundu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018 09:43 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 09:57
Bakanlıktan flaş açıklama! Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi

haberi... Sanayi ve , "İzmir-Aliağa'da açılan , Kararı ile 'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi. Socar Turkey Enerji AŞ'nin 2 milyar doları bulması beklenen yatırımı bürokratik engellere takılmadan gerçekleşebilecek. " açıklamasında bulundu.

"DIŞ TİCARET AÇIĞINI 1,5 MİLYAR DOLAR AZALTACAK"

Bakan Varank, "Star Rafinerisinin üreteceği dizel, jet yakıtı, nafta, LPG ve petro kok ürünleri, dış ticaret açığımızı yıllık 1,5 milyar dolar azaltacak. Petro kimya yatırımlarını yüksek katma değerli üretim, istihdam olanakları ve ödemeler dengesi açısından son derece önemsiyoruz." dedi.

Bakan Albayrak'tan SOCAR Star Rafinerisi açılış töreninde önemli açıklamalar

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Bakanlıktan flaş açıklama! Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi
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