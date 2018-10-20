Son Dakika Haberi | Güncel ve canlı altın fiyatları şu an ne kadar? Gram çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? 20 Ekim

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberlerini takip etmek için her zaman olduğu gibi yine doğru adrestesiniz. Dolar fiyatlarında yaşanan düşüşe paralel olarak bir düşüş içerisine giren altın, haftanın altıncı gününde de aynı seyrini sürdürüyor. Türk insanının ekonomide her gün düzenli olarak araştırdığı konular arasında yer alan canlı fiyatlar, başta yatırımcısı olmak üzere birçok insan tarafından ilgiyle takip ediliyor. Hazırladığımız haberimizde 'çeyrek altın bugün ne kadar?' sorusuna yanıt verirken gram, yarım, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatlarını da listeledik.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR KAÇ TL? 20 EKİM

İlerleyen sayfalara bakarak fiyatını merak ettiğiniz çeşidin kaç TL'den işlem gördüğünü görebilirsiniz. İşte 20 Ekim Cumartesi Canlı ve güncel altın fiyatları listesi!