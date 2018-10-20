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Son Dakika Haberi | Güncel ve canlı şu an ne kadar? Gram fiyatları bugün ne kadar kaç TL?

Döviz fiyatlarında yaşanan düşüş canlı konusunda da piyasalarda son dakika hareketliliği yaratıyor. Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan altın, yatırım başta olmak üzere hediye tercihlerimiz için de önem arz etmektedir. Hatta öyle ki, dolar ve eurodan bile daha çok tercih edilebilmektedir. Sabah.com.tr olarak sizler için derlediğimiz haberimizde, son dakika güncel ve canlı altın fiyatları piyasasını yakından izlerken 22 ayar, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve fiyatlarını listeledik. İşte Cumartesi bugün güncel ve canlı rakamlar!

Giriş Tarihi: 20.10.2018 09:56
Son Dakika Haberi | Güncel ve canlı altın fiyatları şu an ne kadar? Gram çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? 20 Ekim

ile ilgili son dakika haberlerini takip etmek için her zaman olduğu gibi yine doğru adrestesiniz. Dolar fiyatlarında yaşanan düşüşe paralel olarak bir düşüş içerisine giren altın, haftanın altıncı gününde de aynı seyrini sürdürüyor. Türk insanının ekonomide her gün düzenli olarak araştırdığı konular arasında yer alan canlı fiyatlar, başta yatırımcısı olmak üzere birçok insan tarafından ilgiyle takip ediliyor. Hazırladığımız haberimizde ' bugün ne kadar?' sorusuna yanıt verirken gram, yarım, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatlarını da listeledik.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR KAÇ TL? 20 EKİM

İlerleyen sayfalara bakarak fiyatını merak ettiğiniz çeşidin kaç TL'den işlem gördüğünü görebilirsiniz. İşte Cumartesi Canlı ve listesi!

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Son Dakika Haberi | Güncel ve canlı altın fiyatları şu an ne kadar? Gram çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? 20 Ekim
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