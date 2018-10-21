1.500 firma enflasyonla mücadeleye omuz verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 'Enflasyon
la Topyekün Mücadele' programına 1.500'ü aşkın firma ve kurum katıldı. Programa katkı sağlamak isteyen tüm firmalar, ürün ve hizmetlerinde yılsonuna kadar asgari yüzde 10 indirim yapıyor. Aralarında perakende otomotiv, gıda, mobilya, tekstil, sağlık, elektronik sektörlerinin dev markalarının da bulunduğu çok sayıda firma, dernek, oda ve kurum "enflasyonlamucadele. org.tr" internet sitesinden programa desteklerini ilan ediyor. LİSTELER GÖNDERİLDİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 365 oda ve borsaya, enflasyon ile mücadele kapsamında indirim yapılacak ürünlerin listesini geçen hafta gönderdi. Liste, yüzde 10 indirim tavsiyesinde bulunulan 400'ün üzerinde ürünü kapsıyor. Listede, pirinç, helva, çorap, ilaç, otobüs bileti, ameliyat ücreti, okul çantası, bilgisayar, mazot, koli gönderme ücreti, bebek bezi, margarin, okul defteri, bulaşık makinesi, dana eti, konut kirası, otomobil, havlu, ütü, su, elektrik, doğalgaz ücreti gibi 400 kalem bulunuyor. Zincir marketler de kendi indirim listelerini açıklamaya başladı. Önceki gün BİM, 39 üründe yüzde 10'u aşan oranlarda indirim yaptığını duyurdu. İndirimli ürünler arasında tam yağlı beyaz peynir, diş macunu, yoğurt gibi ürünler var.