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’ten güneş filmi fabrikası

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Alman Heliatek’ten güneş filmi fabrikası
Güneş sinde yeni teknoloji geliştiren , 'de güneş filmi yatırımı düşünüyor. İki yeni element keşfeden şirket, Türkiye'yi bölge ülkeleri için üssü yapacak. Heliatek'in evlerde ve bina yüzeylerinde uygulanarak güneş enerjisi üretimini kolaylaştıran ürününün Türkiye temsilcisi Enerji'nin Genel Müdürü Kutay Mutdoğan, Alman firmanın Türkiye'de ilk etapta yıllık üretim kapasitesi 1 milyon metrekare olacak şekilde 100 milyon euroluk yatırımla bir fabrika kurmak üzerinde çalıştığını söyledi. Mutdoğan, "Bu yatırım daha da büyüyebilir. Bu ürünün üçüncü nesli ocakta Türkiye'de piyasaya çıkacak. Alman şirket, Türkiye üzerinden Körfez, Türk Cumhuriyetleri'ne ihracat yapmayı planlıyor" dedi. I-SUN Enerji ve Heliatek gerçekleştirdikleri işbirliği ile dünyada güneş filmlerinde son teknoloji olarak gösterilen HeliaFilm'i Türkiye'ye getirdi. Azalan kaynakların tüketilmesi yerine, yenilenebilir enerjinin kullanımını artırmayı hedefleyen projenin ilk uygulaması Türkiye'de özel bir okulda gerçekleştirildi. Uygulanan teknoloji ile yılda ortalama 2 bin 500 kWh elektrik üretimi sağlanacak.
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Alman Heliatek’ten güneş filmi fabrikası
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