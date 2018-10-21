Keçi sütüyle alerjiyi ortadan kaldıracak

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2008'de Seferihisar'ın Düzce köyünde toplam 130 dönüm arazi üzerine kurulu çiftliği ile Türkiye'yi yüzde 100 keçi sütünden ürünlerle buluşturan Baltalı Gıda, çoklu gıda alerjisi olan çocuklar için doğal keçi sütü üretimi çalışmalarını hızlandırdı. Baltalı Gıda Kurucusu Funda Özer Baltalı, "Türkiye'de çocukların yüzde 40'ı alerjiyle doğuyor. Biz bu alerjiye sahip çocuklar için çeşitli ürünler üretiyoruz. Günlük süt çoklu besin alerjisi olan çocuklar için büyük bir önem arz ediyor" dedi.Anlaşmalı 17 çiftlikle birlikte 35 bin keçiyle üretim gerçekleştirdiklerini vurgulayan Baltalı, günde 10 ton süt ürettiklerini ifade etti. Üretim tesisiyle birlikte yatırımlarının 16 milyon dolara ulaştığının altını çizen Baltalı, "Çiftliğinin bir bölümünde damızlık hayvan da yetiştiriliyor" şeklinde konuştu.