Oyunu gördük, tedbirleri aldık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
, 71 bin ihracatçıyı temsil eden 440 delegenin katıldığı toplantıda önemli mesajlar verdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle
'nin ev sahipliğinde gerçekleşen ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
'ın da katıldığı toplantıda konuşan Oktay, "Üzerimizde oynanmaya çalışılan oyunları gördük. Yaşanan manipülatif dalgalanmaları bertaraf etmeye yönelik olarak gereken tedbirleri aldık ve yeni ekonomik reformları uygulamaya koyduk" dedi. Küresel konjonktürdeki tüm olumsuzluklara rağmen önemli başarılar sergileyebilen Türk ihracatçısının, önümüzdeki süreçte yeni başarılara imza atacak güce sahip olduğunu söyleyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise "Biz de bakanlık olarak, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. TİM Başkanı Gülle de, Eximbank'a ihracatçıya sağladığı olanaklar ve 2018'de 40 milyar dolara varacak olan destekleri için teşekkür ederek, "Sizlerin önünde şu sözü veriyoruz: Eximbank 10 milyar dolar daha destek versin, biz ihracatı 20 milyar dolar artıralım" diye konuştu.