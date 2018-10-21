Renault’dan Bursa’ya stratejik tesis

OYAK
Renault Otomobil Fabrikaları, Bursa
'da Türkiye
'nin ilk alüminyum motor bloğunu üretmek üzere yeni enjeksiyon tesisinin temelini attı. 2020'de tamamlanacak tesiste, Yüksek Basınçlı Alüminyum Döküm (HPDC) yöntemi ile motor blokları üretimi yapılacak. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "OYAK olarak ülkemize ve geleceğimize güvenimiz sonsuz" dedi. Erdem, son 10 yılda ortaklarıyla birlikte, 1 milyar eurodan fazla yatırımı Türk ekonomisine kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Renault Grubu Avrasya Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicolas Maure ise şunları söyledi: "Temelini attığımız yeni alüminyum enjeksiyon tesisi, Renault Grubu'nun gelecek yıllarda Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı kapsamlı yatırımların ilk somut adımı."