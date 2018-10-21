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Son dakika: bugün ne kadar kaç tl? Tam, gram ve fiyatları 21 Ekim

ile ilgili son dakika araştırmaları devam ediyor. fiyatlarında yaşanan düşüş ile birlikte konuyla ilgili araştırmalarda hız kazanmış durumda. Özellikle yatırım yapmak amacıyla kullanılan ve düğün sezonunun kapanması ile birlikte hediyeleşme maksadıyla kullanma imkanı azalan altın fiyatları ile ilgili en detaylı bilgileri sizler için hazırladık. 22 ayar, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve fiyatları burada!

Giriş Tarihi: 21.10.2018 07:28
Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar kaç tl? Tam, gram ve çeyrek altın fiyatları 21 Ekim

ile ilgili son dakika gelişmelerini merak eden bireyle arama motoru üzerinden araştırmalarını sürdürüyorlar. Özellikle kış aylarının gelmesi ile birlikte düğün sezonları kapandı. Bu durumla birlikte rağbette de azalma oldu. Papaz Brunson davasında yaşanan gelişmelerin ardından kurlarında yaşanan sert düşüşten nasibini almış durumda. Ekonomi alanında hemen her gün araştırmaların sürdüğü fiyatları ne kadar? İşte konuyla ilgili tüm detaylar. Bu haberde Gram, yarım, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatlarını listeledik.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları ile ilgili tüm detaylı araştırmaları bilgileri ve analizleri bu başlık altında sizler için derlemiş durumdayız.

GRAM ALTIN NE KADAR?

, çeyrekten sonra en çok tercih edilen türdür. Vatandaşlar tarafından da benimsenen ve özellikle düğünlerde takılan gram ile ilgili araştırmalar ise devam ediyor. 21 Ekim Pazar sabahı 222,31 liradan alınıp 222,34 liradan satılıyor.

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Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar kaç tl? Tam, gram ve çeyrek altın fiyatları 21 Ekim
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