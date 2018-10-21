Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar kaç tl? Tam, gram ve çeyrek altın fiyatları 21 Ekim

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerini merak eden bireyle arama motoru üzerinden araştırmalarını sürdürüyorlar. Özellikle kış aylarının gelmesi ile birlikte düğün sezonları kapandı. Bu durumla birlikte rağbette de azalma oldu. Papaz Brunson davasında yaşanan gelişmelerin ardından döviz kurlarında yaşanan sert düşüşten nasibini almış durumda. Ekonomi alanında hemen her gün araştırmaların sürdüğü çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte konuyla ilgili tüm detaylar. Bu haberde Gram, yarım, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatlarını listeledik.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları ile ilgili tüm detaylı araştırmaları bilgileri ve analizleri bu başlık altında sizler için derlemiş durumdayız.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, çeyrekten sonra en çok tercih edilen türdür. Vatandaşlar tarafından da benimsenen ve özellikle düğünlerde takılan gram ile ilgili araştırmalar ise devam ediyor. 21 Ekim Pazar sabahı 222,31 liradan alınıp 222,34 liradan satılıyor.