Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Cumhuriyet altını Çeyrek altın fiyatları 21 Ekim

Kültür bir toplumun özellikleri ve anlayışının tamamını içerir. Düğünlerde ve nikah gibi törenlerde altın takılması adet haline dönüşmüştür ve bu adet nesillerden nesillere aktarılmaktadır. Karşılıklı olarak yapılan altın alışverişi sosyal birlikteliği, dayanışmayı sağlar. ABD merkezli döviz darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinden sonra dolar düşüşe geçti. Dolar ve euroda yaşanan düşüş altın fiyatlarını da etkiledi. Ülkemizde birikim ve yatırım yapan vatandaşların çoğu dolar ve eurodan bağımsız olarak çeyrek altını tercih eder. İşte 21 Ekim altın fiyatları konusundaki son gelişmeler!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?