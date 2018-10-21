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Son Dakika | bugün ne kadar oldu? Cumhuriyet altını fiyatları 21 Ekim

Piyasalarda yaşanan son dakika değişimleri nı da yakından etkiledi. Altın fiyatları toplumun tüm katmanlarınca sürekli ilgiyle takip edilen araştırılan konular arasında yer alıyor. Toplumun ortak hafızası ve alışkanlıklar, normlar kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece önemlidir; karşılıklı alışveriş şeklinde gelişen altın takma alışkanlığı sosyal bütünlüğü sağladığı gibi yardımlaşmayı da amaçlar. , , , ve Cumhuriyet 21 Ekim altın fiyatları hakkındaki son dakika gelişmeleri, anlık değişiklikler ve uzman yorumları haberimizde...

Giriş Tarihi: 21.10.2018 09:56
Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Cumhuriyet altını Çeyrek altın fiyatları 21 Ekim

Kültür bir toplumun özellikleri ve anlayışının tamamını içerir. Düğünlerde ve nikah gibi törenlerde altın takılması adet haline dönüşmüştür ve bu adet nesillerden nesillere aktarılmaktadır. Karşılıklı olarak yapılan altın alışverişi sosyal birlikteliği, dayanışmayı sağlar. ABD merkezli döviz darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinden sonra dolar düşüşe geçti. Dolar ve euroda yaşanan düşüş nı da etkiledi. Ülkemizde birikim ve yatırım yapan vatandaşların çoğu dolar ve eurodan bağımsız olarak ı tercih eder. İşte 21 Ekim altın fiyatları konusundaki son gelişmeler!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

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Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Cumhuriyet altını Çeyrek altın fiyatları 21 Ekim
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