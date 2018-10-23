Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması geldi! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde 5 günlük hava durumu tahmini geldi. Özellikle kış aylarına geldiğimiz bu günlerde hemen her vatandaş arama motoru üzerinden bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtını arıyor. Bir gün düzgün bir gün bozuk olan havalar, vatandaşların da aklını karıştırıyor. Bugün Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için Meteoroloji'den gelen 5 günlük açıklamayı derledik. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan ve yurt genelinde 5 gün boyunca etkisini sürdürecek hava durumu raporu...

Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kırklareli'nin doğusu, Çanakkale'nin iç kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kastamonu, Düzce, K. Maraş, Osmaniye, Ordu, Giresun, Trabzon, Hatay, Sivas çevreleri ve Samsun'un iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; K. Maraş, Diyarbakır, Adıyaman, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Ş. Urfa'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI AZALIYOR

Havaların daha çok iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu bölgelerde 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.