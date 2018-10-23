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'den son dakika açıklaması geldi! 'da hava durumu nasıl olacak?

lular dikkat! 'den son dakika 5 günlük tahmini geldi. tarafından yayımlanan 5 günlük tahmin raporuna göre 26 Ekim Cuma gününden itibaren yurt genelinde sıcak havalar bekleniyor. Peki yurdun hangi kesimlerinde yağış olacak? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen tahminler doğrultusunda yurt genelinde 5 günlük hava durumu tahmini...

Giriş Tarihi: 23.10.2018 09:26 Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 09:26
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması geldi! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde 5 günlük tahmini geldi. Özellikle kış aylarına geldiğimiz bu günlerde hemen her vatandaş arama motoru üzerinden bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtını arıyor. Bir gün düzgün bir gün bozuk olan havalar, vatandaşların da aklını karıştırıyor. Bugün Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için 'den gelen 5 günlük açıklamayı derledik. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan ve yurt genelinde 5 gün boyunca etkisini sürdürecek hava durumu raporu...

Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile , Kırklareli'nin doğusu, Çanakkale'nin iç kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kastamonu, Düzce, K. Maraş, Osmaniye, Ordu, Giresun, Trabzon, Hatay, Sivas çevreleri ve Samsun'un iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; K. Maraş, Diyarbakır, Adıyaman, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Ş. Urfa'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI AZALIYOR

Havaların daha çok iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu bölgelerde 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması geldi! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
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