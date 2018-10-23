- Vatandaşlar fırsatçıları tüketici derneğine şikayet ediyor

- Tüketici derneği başkanı pazarda fiyatları kontrol etti



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Vatandaşlar, dolardaki düşüşe rağmen zamlı fiyattan satış yapmakta direnen firmaları tüketici derneğine şikayet ediyor.

Dolardaki artışla birlikte iğneden ipliğe birçok mala zam geldi. Ancak kur düşmesine firmaların birçoğu indirime gitmiyor. Bu duruma isyan eden vatandaşlar soluğu tüketici derneğinde alıyor. Bursa Tüketiciler Derneği Genel Merkezi'ne başvuran çok sayıda vatandaş, düşmeyen etiket fiyatlarıyla ilgili şikayetlerini bildirdi. Dernek Başkanı Sıtkı Yılmaz, pazara gidip etiketleri kontrol etti.

Son günlerde gelen zamların ardından doların düşmemesiyle birlikte fiyatlarda indirim olmaması üzerine çok sayıda şikayet aldıklarını ifade eden Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, "Tüketiciler, döviz düştü, ama fiyatlar düşmedi. Bu para kime gidiyor diye soruyor. 3 ay önce dövizin dalgalanmasıyla birlikte tüm satıcı ve teminciler açık ve gizli zam yaptı. İğneden ipliğe tüketicinin aldığı her mala zam yapıldı. Bu zam sürecinde fırsatçılar ve stokçularda bundan nemalanmaya çalıştı. Devletin yetkili organlarınca bunlara karşı bir denetim mekanizması işletildi, ama bütün bunlara rağmen piyasada doların düşmesiyle birlikte fiyatların düşmediğini görüyoruz. Biz de tüm satıcılara şunu diyoruz: Dolar yükseldiği zaman zam yaptınız, paçanızı kurtardınız. Ama şu an dolar 7 liradan 5,5 sınırlarına doğru düşmeye başladı. Şimdi tüketicinin üzerindeki bu ağır yükü hafifletin. Yaptığınız zamları dolardaki düşüş kadar geri çekin. Bütün yükü tüketiciye yüklemeyin. Tüketici zamlı ürünleri almayarak en etkili şekilde tepkisini gösterecektir" diye konuştu.