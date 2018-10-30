Bir havalimanından çok daha fazlası! Sunacağı avantajlar ile...

ŞEREF OĞUZ'UN YAZISINDAN SATIR BAŞLARI:

Kuzeyden güneye, doğudan batıya dünyanın ortasında olmak ve dar gövdeli uçaklarla gezegenin üçte birine, geniş gövdelilerle gezegenin her yerine ulaşacak noktada olmak... Türkiye'nin yıldızını baht dönencesine taşıyan kader denk noktasını ıskalamadık. Biz de öyle yaptık, dün dünyanın en büyük havalimanını muhteşem bir törenle Cumhuriyet'in 95'inci yılında açtık, bayramı burada kutladık, gururlandık. Tüm dünyaya "dün yapmıştık, bugün de yaptık, yarın da yapacağız" dedik.

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Burası bir havalimanından çok daha fazlası... Öncelikle nicelik itibarıyla en büyüğü, teknoloji itibarıyla en ilerisi, güvenlik itibarıyla en gelişmişi...Yetmiyor, dünyanın yeni kavşak yeri olarak hava taşımacılığının belirleyicisi, ekonominin lig atlamaya yönelik kırılımı...

Ne mi demek istiyorum?

Çok sade anlatımla; mega projeleri ve karmaşık yapıları üretme kabiliyetimizi küreye göstererek, yarının dünyasını inşa edeceklerin kısa listesine adımızı yazdırıyoruz. Buna hakkımız da var zira geliştirdiğimiz yetkinlik, sıradan bir şey değil.

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