Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının hizmete alınmasının yıl dönümü dolayısıyla yapılan derlemeye göre, TCDD Tas¸ımacılık Genel Müdürlüğü tarafından hizmet verilen hat, Avrupa ile Orta Asya, Çin ve Ortadogˆu aksını en ekonomik, en gu¨venli ve en elveris¸li rota haline getirdi.

BTK Demiryolu üzerinden Kazakistan ile Tu¨rkiye arasında 4 bin 700 kilometrelik mesafede yapılan taşımacılık, Hazar Denizi'nin durumuna göre 180 saatte tamamlanıyor.

Bugu¨ne kadar 116 trenle toplam 110 bin ton yükün taşındığı hattan yapılan taşımacılık, Tu¨rkiye-Gürcistan-Azerbaycan-Kazakistan-Rusya-Tu¨rkmenistan-Özbekistan-Kırgızistan-C¸in ve C¸in-Avrupa destinasyonlarıyla devam ediyor.

Hat u¨zerinden Tu¨rkiye-Azerbaycan-Kazakistan arasında kars¸ılıklı olarak haftada u¨c¸ tren is¸letilirken, Tu¨rkiye'den Kazakistan, Azerbaycan, Gu¨rcistan, O¨zbekistan, Tu¨rkmenistan, Kırgızistan ve Rusya'ya ins¸aat malzemesi, gıda maddesi, temizlik ve tarım u¨ru¨nleri taşınıyor. Söz konusu ülkelerden de Türkiye'ye tahıl, demir, c¸inko gibi ürünler getiriliyor.

60 ÜLKE FAYDALANIYOR

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının önemli bir parçasını oluşturduğu ve Çin'den Avrupa'ya uzanan "Orta Koridor" ile Türkiye'den bas¸layarak sırasıyla Gu¨rcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi'nden feribotla Tu¨rkmenistan, Kazakistan ve C¸in Halk Cumhuriyeti'ne ulaşılıyor. Bu koridordan direkt ve dolaylı faydalanabilen u¨lke sayısı 60'ı buluyor.

BTK Demiryolu hattının daha etkin ve verimli is¸letilmesini sagˆlamak u¨zere Ulas¸tırma ve Altyapı Bakanlıgˆı o¨ncu¨lu¨gˆu¨nde alınan tedbirler kapsamında, tas¸ınan es¸yaların gu¨mru¨k is¸lemleri "basitles¸tirilmis¸ usul" kapsamında gerc¸ekles¸tirilmeye bas¸landı. Böylece gu¨mru¨k is¸lemleri, tren bas¸ına yaklas¸ık 60 konteyner olmak üzere 10-15 dakikaya du¨s¸u¨ru¨ldu¨.

Bo¨lge ve u¨lke demiryolu idareleri ve lojistik sekto¨ru¨yle yakın is¸ birligˆi ic¸inde olan TCDD Tas¸ımacılık Genel Müdürlüğü, BTK Demiryolu hattının gec¸tigˆi u¨lkelerle Orta Koridor'a u¨ye u¨lkelerce cazip tarifeler uygulanmasını sagˆladı. Bu durum tas¸ımacıların bu hatta olan ilgisini artırdı.

TCDD Tas¸ımacılık, Çin, Kazakistan, Hazar Denizi su alanı, Azerbaycan, Gürcistan'dan geçen ve devamında Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine kadar ulaşan Trans-Hazar Uluslararası Tas¸ımacılık Gu¨zergahı Birligˆi'ne (TITR) 15 S¸ubat'ta u¨ye olarak, hattın etki alanını daha da genis¸letme yo¨nu¨nde o¨nemli bir adım attı. Bu birliğin yönetim kurulunda TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt da görev yapıyor.

HEDEF 17 MİLYON TON YÜK TAŞINMASI

Digˆer taraftan, Marmaray Projesi'nin gelecek yıl tamamlanmasıyla C¸in'den Londra'ya demir yoluyla kesintisiz yu¨k tas¸ınması mu¨mku¨n hale gelecek. Böylece C¸in ile Avrupa ülkeleri arasında gerçekleşen ticarette ürünler daha da kısa su¨rede ulas¸tırılabilecek.

Tarihi I·pek Yolu'nun canlandırılması ic¸in C¸in Halk Cumhuriyeti tarafından 2013'te bas¸latılan "Bir Kus¸ak, Bir Yol Giris¸imi" de ulas¸tırmanın c¸ok o¨tesinde ekonomik, siyasi, sosyal ve ku¨ltu¨rel alanları kapsayan c¸ok yo¨nlu¨ bir proje olarak bo¨lge u¨lkeleri tarafından bu¨yu¨k destek go¨ru¨yor.

Bir Kus¸ak, Bir Yol Projesi, Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları boyunca uzanıyor ve bir uc¸taki Dogˆu Asya u¨lkelerini Avrupa u¨lkelerine bagˆlıyor.

Çin'in başkenti Pekin ile İngiltere'nin başkenti Londra'yı Tu¨rkiye u¨zerinden birbirine bagˆlamayı hedefleyen hattın en önemli bo¨lu¨mu¨nu¨ Baku¨-Tiflis-Kars Demiryolu hattı oluşturuyor.

BTK Demiryolu hattında orta vadede 3 milyon, uzun vadede ise yıllık 17 milyon ton yu¨k tas¸ınması hedefleniyor.