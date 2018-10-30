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ilk tarifeli uçuşa hazırlanıyor

Başkan tarafından hizmete açılan yarın gerçekleştirilecek ilk tarifeli uçuşa hazırlanıyor.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.10.2018 11:45 Güncelleme Tarihi: 30.10.2018 11:49
İstanbul Havalimanı ilk tarifeli uçuşa hazırlanıyor

Açılışın ardından ilk sefer, yarın saat 11.30'da gerçekleştirilecek Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Ankara seferi olacak. THY ilk seferini Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçakla icra ederken, ikinci sefer ise Boeing 737-800 tipi uçakla Ercan Havalimanı olacak. 'na ilk iniş yapacak olan Ankara-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının ise saat 14.15'de piste teker koyması planlanıyor. THY, İstanbul Havalimanı'ndan Ankara, Ercan ve Bakü seferlerini gerçekleştirecek. Seferler zamanla kademeli olarak artırılacak.

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İstanbul Havalimanı ilk tarifeli uçuşa hazırlanıyor
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