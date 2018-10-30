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'nı tam sayfa ilanla duyurdu

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 'nın açılışı, 'nin en çok satan gazetelerinden 'da tam sayfa ilanla duyuruldu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.10.2018 10:16
İstanbul Havalimanı'nı New York Times tam sayfa ilanla duyurdu

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 'nın açılışı, 'nin en çok satan gazetelerinden 'da tam sayfa ilanla duyuruldu.

"DÜNYANIN EN İLERİ TEKNOLOJİLİ HAVALİMANLARINDAN BİRİYLE TANIŞIN"

'ın adının " Havalimanı" olacağını duyurduğu havalimanının açılışı için ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'da tam sayfa ilan yayımlandı.Havalimanının lale figürlü kulesi ve havadan çekilmiş görselinin yer aldığı ilanda, "Seyahatin gelecekteki yolları: İstanbul Yeni Havalimanı" ifadesi yer aldı. İlanda, "Dünyanın en ileri teknolojili havalimanlarından biriyle tanışın" ifadelerine de yer verildi.

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İstanbul Havalimanı'nı New York Times tam sayfa ilanla duyurdu
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