ASBAŞ kabuğunu kırdı

40 bin metrekarelik alanı yat sektörüne tahsil etmeye hazırlanan Antalya
Serbest Bölgesi'nin hedefinde daha büyük yatlara bakım onarım hizmeti vermeyi sağlamak ve yeni yatırımcılara yer tahsis etmek var. Antalya
Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses
, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kullanımında olan alanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Antalya Serbest Bölgesine tahsis edilmesiyle alanın yüzde 18 büyüyerek 782 bin metre kareye çıktığı söyledi. YATIRIM TALEPLERİ VAR
Genişleme sahasının devreye girmesiyle özellikle yatçılık sektörü için yeni projeler geliştirdiklerini belirten Gürses, "Yatırımcılara yaklaşık 40 bin metre karelik bir açık alanda yat bakım- onarım alanı planladık. Bunun yanında elektrik-elektronik, medikal sektörü yatırımcılarına da yer tahsis etmek istiyoruz. Bu sektörler hem istihdama hem de ticarete katkı sağlıyorlar. Ayrıca katma değeri yüksek gördüğümüz enerji sektöründeki yatırımcıları bölgemize kazandırmayı hedefliyoruz. Bu konuda bazı yatırım talepleri aldık" dedi. Daha büyük yatlara hizmet vermek amacıyla yatları denize indirme, karaya çekme sistemi yatırımını da gündeme aldıklarını açıklayan Zeki Gürses, "Büyük boy yatlarla ilgili talep var, bu boydaki yatların hem bölge içine taşınması, hem de uygun binalar olması konusunda büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Üretim dışında bakım onarıma getirecekleri büyük boyda tekneleri, tersanelerin içerisine alamaması da önemli bir sorundu. Bu projeleri geliştirdiğimiz zaman daha fazla istihdam, ülke ekonomisine döviz girdisi sağlayacak, katma değer yaratacağız" şeklinde konuştu. 1.5 YILDA YATIRIM TAMAM
Genişleme sahasındaki yatırım programlarıyla ilgili bilgi veren Zeki Gürses şu açıklamalarda bulundu: "500 tona kadar yatları denize indirdiğimiz bir arabalı kızak sistemimiz vardı, bunun yerine dünyada kullanılan en modern sistem Ship Lift sistemini araştırdık. Bu yatırımı yapma konusunda karar aldık ve çalışmalara başladık. Tahminen 1.5 yılda tamamlayarak, bölgemize kazandıracağız. Önceden biz 500 tondan büyük yatları karaya çekemiyorduk, şimdi 2 bin tona kadar yatları karaya çekip bakım onarım yapma imkanına sahip olacağız. Böylelikle yat sektörü ile ilgili sorunu çözmüş olacağız."