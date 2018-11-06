HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Kaan Terzioğlu Spor Toto ihalesi için TFF üyeliğini donduruyor

ihalesi için TFF üyeliğini donduruyor

Turkcell, bağlı ortaklığı Inteltek ile "Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması İhalesi"ne katılacağını duyurdu. Turkcell Genel Müdürü , söz konusu ihalede olası menfaat çatışmalarının önüne geçilmesi ve ihalenin adil rekabet şartları içinde tamamlanması için ’ndaki (TFF) tüm görevlerinin dondurulmasını istedi.

Giriş Tarihi: 6.11.2018 14:03
Kaan Terzioğlu Spor Toto ihalesi için TFF üyeliğini donduruyor

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, bağlı ortaklığı Inteltek ile Teşkilat Başkanlığı'nın düzenlediği Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları İhalesi'ne katılacağını duyurdu. Açıklamanın ardından Turkcell Genel Müdürü , 27 Kasım'da gerçekleşecek ihale sebebiyle, nezdindeki görevinin dondurulmasını istedi.

ADİL REKABET KOŞULLARI NEDENİYLE

Kaan Terzioğlu, yaptığı açıklamada, "Halihazırda gerek Turkcell nezdindeki Genel Müdürlük, gerekse ihaleye katılacak olan Inteltek nezdindeki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerim sebebiyle, ihale sürecinde yaşanabilecek olası menfaat çatışmalarının önüne geçilmesi ve ihalenin adil rekabet şartları içerisinde tamamlanması saikleriyle, bu hususlarda gerek kamu kurumları ve ihale katılımcıları gerekse kamuoyu nezdinde hiçbir kuşkuya mahal vermemek zımnında gördüğüm lüzum üzerine, ihale tamamen sonuçlanıp ihaleyi kazanacak kuruluş ile Spor Toto arasında imzalanacak olan sözleşme yürürlüğe girinceye kadar, Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 34'üncü maddesinin 5'inci fıkrası ile 36'ncı maddesinin 3'üncü fıkrası çerçevesinde Federasyon'daki her türlü görevlerim ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılımım bakımından mazeretli sayılmamın kabulünü arz ve talep ederim" ifadelerini kullandı.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaan Terzioğlu Spor Toto ihalesi için TFF üyeliğini donduruyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN