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Kocasının hobisini, ticarete dönüştürdü

'da kocasının hobi olarak uğraştığı yapımını evde öğrenip ticarete dönüştüren , şimdi açtığı iş yerinde üretim yapıyor.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 6.11.2018 16:19 Güncelleme Tarihi: 6.11.2018 16:31
Kocasının hobisini, ticarete dönüştürdü

'da kocasının hobi olarak uğraştığı yapımını evde öğrenip ticarete dönüştüren , şimdi açtığı iş yerinde üretim yapıyor.

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Kocasının hobisini, ticarete dönüştürdü
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