Yabancılar Türk tahvili için kapıştı

Ekonomide dengelenme sürecinin başlaması, 3 yıl aradan sonra cari fazla verilmesi ve enflasyonda beklenen düşüş trendinin yarattığı iyimserlikle, Hazine'nin uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği tahvil için yabancılar adeta birbirleriyle yarıştı. YEP sonrası ilk kez geçen ay gerçekleştirilen ve 3 kat talep gören eurobond ihracının ardından, dün de euro cinsi tahvile talep yağdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, yapılan euro cinsi tahvil ihracına 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talepte bulundu.







3 KATTAN FAZLA TALEP

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde euro cinsinden Şubat 2026 vadeli tahvilin ihracı için BNP Paribas, HSBC ve ING'ye önceki gün yetki verildiği hatırlatıldı. Söz konusu ihracın aynı gün sonuçlandığı ve ihraç miktarının 1.5 milyar euro olarak gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, ihraç tutarının 14 Kasım 2018 tarihinde hesaplara gireceği kaydedildi. Tahvile 200'den fazla yatırımcı, tutarın 3 katından fazla talep gösterdi.



2018 HEDEFİ AŞILDI

Tahvilin yüzde 35'i Birleşik Krallık, yüzde 20'si ABD, yüzde 14'ü Almanya ve Avusturya, yüzde 7'si İskandinav ülkeleri, yüzde 5'i Fransa ve İsviçre, yüzde 5'i Benelüks ülkeleri, yüzde 6'sı diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 6'sı Türkiye ve yüzde 2'si diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. Türkiye 2018 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 6.5 milyar dolar finansman öngörüyordu. Bu tahvil ihracıyla birlikte 2018'de uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 7.7 milyar dolar finansman sağlandığı bildirildi.

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