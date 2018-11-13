Son dakika haber: Altın fiyatları yükselişe geçti! Çeyrek altın bugün ne kadar? 13 Kasım

Vatandaşların altın fiyatları konusundaki araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Toplumun tüm katmanlarından ilgiyle takip edilen 13 Kasım altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Toplumsal birliktelik, ortak değerler ve ortak hafıza kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece önemlidir. Bu çerçevede düğünlerde ve nişan gibi törenlerde altın hediye olarak sunulur. Düğünlerdeki altın alışverişi karşılıklı olduğundan bu durum sosyal birlikteliği sosyal yardımlaşmayı da etkin kılar. Nesillerden nesile devam eden bu alışkanlık kültürün bir parçasıdır. 13 Kasım altın fiyatları burada!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (13 KASIM)

Ülkemizde altın fiyatları yalnızca düğünlerde, nişanlarda ve kınalarda hediye edilmek için birikimleri kontrol etme amacıyla da araştırılır. Dolar ve eurodan bağımsız olarak altın, en çok birikim yapılan nesnelerdendir. Ayrıntılı olarak hazırladığımız haberimizde altın fiyatları konusundaki her şeyi inceleyebilirsiniz.