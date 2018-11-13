Brezilyalı kaporta ustaları Kastamonu'da beklediğini bulamadı

Ülkelerinde geliştirilen tekniği uygulamaları nedeniyle dolunun zarar verdiği bölgelerde çalışma olanağı bulan Brezilyalı ustalar, aynı durumun yaşanması nedeniyle zarar gören araçları tamir etmek üzere geldikleri Kastamonu'da, beklediklerini bulamadı.

Fiyatları, müşteriler yüksek Brezilyalı kaportacılar ise düşük buldu. Bunun üzerine ustaların büyük bölümü Brezilya'ya ya da dolunun zarar verdiği başka ülkelere gitti. Yaklaşık 10 bin aracın doludan hasar gördüğü kentte, şimdiye kadar onarım gören araç sayısının ise bin civarında olduğu tahmin ediliyor.Brezilya'dan Kastamonu'ya gelen kaporta ustası Bira De Carvalho, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul ve Mersin dolusunda da Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Kastamonu'daki doluda, araçların çok ağır hasar gördüğüne işaret eden Carvalho, "Araçların durumlarını çok ağır bulduk. Buna rağmen fiyatlar çok düşük olduğu için birçok arkadaşım Türkiye'de çok fazla kalamadı, geri döndü." dedi. Dolu hasarıyla ilgili Amerika, Uruguay, Avrupa ülkeleri ve Meksika başta olmak üzere 10 ülkeye gittiğini belirten Carvalho, "Son olarak Uruguay'da dolu yağdı. Ben de bu ay içinde Uruguay'a gitmeyi planlıyorum. Fiyatlar bu şekilde giderse daha kısa sürede de ayrılabilirim." diye konuştu.

"İŞİN ZORLUĞUNDAN DOLAYI BİRÇOĞU GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDI"

Dolu hasarı giderme uzmanı Kemal Kesen ise bu sektörün adının Türkiye'de yeni yeni duyulmaya başladığını ancak Avrupa'da 20 yılı aşkın süredir bilindiğini belirtti.

Kastamonu'ya Brezilya, Güney Afrika ve Fransa'dan teknisyenler getirdiğini anlatan Kesen, şunları dile getirdi:

"Bu teknisyenlerin herhangi bir yere dolu yağdığında ulaştığı kişiler bellidir. Türkiye ayağını ben yönetiyorum. Brezilyalı, Güney Afrikalı veya Fransızlar olmak üzere birçok farklı ülkeden ekiplerle çalışıyoruz. Kastamonu'ya dolu yağdığı dönemde Brezilya'dan 200'ü geçen teknisyen geldi. Kastamonu'daki dolunun ebadı, durumu ve bu işin zorluğundan dolayı birçoğu geri dönmek zorunda kaldı. Şu anda Kastamonu'da 15-20 Brezilyalı olduğunu düşünüyorum."

Brezilya'da, göçük tamiri ile ilgili yüksekokullar olduğunu ifade eden Kesen, her Brezilyalının da kalifiye eleman olmadığını savundu.

Kastamonu dolusunun araçlarda ağır hasarlar bıraktığına işaret eden Kesen, "Burada istenilen kaliteyi ve performansı gösteremediler. Hasarların büyüklüğünden dolayı burada istenilen performansı gösteremeyip geri dönmek zorunda kaldılar. Birçok yabancının geri dönmesinin sebebi de budur. Biz 100'e yakın araç yaptık. Toplamda bin aracın yapıldığını düşünüyorum. Buranın göçüğünün ne olduğunu algılayabilen, ona göre buraya teknisyenler getiren firmalar burada kaldı. Bunun dışındaki hepsi elekten elendi." diye konuştu.

"KASTAMONU'DAKİ ARAÇLARIN YÜZDE 30'U BİLE YAPILMIŞ DEĞİL"

Dolu hasarıyla ilgilenen Fatih Durna da Kastamonu'da 75 aracı tamir ettiklerini söyledi. Kente dolu yağmasının ardından Brezilya'dan getirdikleri 10 kişilik personel ile çalışmalara başladıklarını ifade eden Durna, şunları kaydetti:

"Şu anda iki kişi kaldık. Kastamonu'daki araç hasarının çok ağır olması beklediğimiz fiyatları yakalayamamış olmamız nedeniyle zor durumda kaldık. Kastamonu'daki araçların yüzde 30'u bile yapılmış değil. Ben dahil birçok göçük firmasında işler oldukça yavaşlamış durumda. Kastamonu'ya Brezilya'dan ve şehir dışından gelen Türk göçükçüler de yavaş yavaş burayı terk ettiler. Birçok dükkan açan firma da dükkanlarını kapatıp gittiler. Vatandaşlarda bir bekleme mevcut. Ekonomik durumdan ve fiyatların yüksek olduğundan şikayetçiler. Şu anda fiyatlar oldukça düşük. Beklediğimiz rağbeti göremedik."