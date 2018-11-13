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Sıfır ler ucuzladı, elde kaldı!

Yapılan ve yıl sonu indiriminin ardından fiyatları 10 ile 30 bin lira arasında düşen sıfır ler, piyasasını vurdu.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.11.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 13.11.2018 09:37
Sıfır otomobiller ucuzladı, ikinci el elde kaldı!

Sıfır otomobillere ÖTV indirimin ardından bir de yıl sonu indirimi eklenince fiyatlarda 10 ila 30 bin lira arasında indirim oldu.

Hal böyle olunca vatandaşlar ikinci el otomobil yerine sıfır otomobillere yöneldi. Yüksek fiyattan otomobil alan ve büyük oranda indirim yapamayan ikinci el oto esnafı ise işlerinin azalmasından şikâyetçi.

Bursa'da ikinci el oto pazarında araçlarını satışa çıkartan esnaf, "ÖTV indiriminin ardından şimdi de otomobil firmaları yıl sonu indirimi başlattı. Sıfır araçların fiyatı 10 ile 30 bin lira arasında düştü. Hal böyle olunca ikinci el otomobil pazarında satışlarımız düştü. Siftah yapamadık. Biz otomobilleri yüksek fiyattan aldık. Sıfır fiyatarı düşünce biz o kadar indirim yapamadık. Fiyatlar yüksek geliyor. Vatandaş ikinci el almıyor. Aldığımız ikinci el otomobiller elimizde patladı. Ya zararına satacağız ya da beklemeye devam edeceğiz" dedi.

ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatları! İşte model model indirimli fiyatlar listesi

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Sıfır otomobiller ucuzladı, ikinci el elde kaldı!
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