"ABD'de Halkbank'a açılmış dava yok"

Bir grup Türk gazeteciyle bir araya gelen ABD'li üst düzey yetkili, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler hakkında soruları yanıtladı. Üst düzey yetkili, ABD'de Halkbank'a yönelik açılmış bir davanın bulunmadığını belirtti.

"AÇILAN BİR DAVA BULUNMUYOR"

"Bunu savcılar ve yargıçlar değerlendirecek. Halkbank'a karşı bir dava olabileceğine yönelik bazı spekülasyonlar var. Ama şu ana kadar açılan bir dava bulunmuyor. Bir dava açılıp açılmayacağına bağımsız yargının yetkilileri karar verecek. Hazine Bakanlığı da soruşturmasında bir sonuca varacak. Bunlar tamamen iki ayrı olay. Bu konular zaman alıyor. Burada anormal bir durum bulunmuyor."

ABD ile Halkbank krizi çözülüyor mu?