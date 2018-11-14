Deneyimli araştırmacılara 1 milyon TL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzere bilim insanlarının yurda dönüşü için seferberlik başlatan Türkiye, akademik dünyada veya özel sektörde yaptıkları sıra dışı projelerle ses getiren parlak zekalara çağrıda bulunacak. 15 Aralık'ta başlayacak Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile alanlarında çok üst seviye bilimsel çalışmalar yapan bilim insanlarının Türkiye'de çalışmaları teşvik edilecek. Araştırmacı başlangıç paketi ödeneği, genç araştırmacılar için 500 bin TL, deneyimli araştırmacılar için bir milyon TL olacak. Araştırmacıların aylık yaşam giderlerine yönelik burs ise genç araştırmacılar için 20 bin, deneyimli araştırmacılar için 24 bin TL olarak belirlendi. Araştırmacıların eş ve çocukları için de aylık 2 bin 250 TL aile ödeneği sağlanacak. Program kapsamında verilen destek 24 ila 36 ay devam edecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Proje ile hem akademi hem de sanayide ihtiyaç duyulan bilginin yurtdışından ülkemize getirilmesi sağlanacak" dedi.

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