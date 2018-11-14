Faizi dizginledi

Ağustos ayındaki kur saldırısını ekonomi yönetiminin aldığı proaktif kararlarla püskürten, Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile yerli ve yabancı yatırımcılara güven veren, kamuda tasarrufa başlayan Türkiye, yüksek faize de geçit vermiyor. Uluslararası piyasalardan hedefin üzerinde borçlanan, uyguladığı tasarruf tedbirleriyle de finansman ihtiyacını azaltan Hazine, bu hafta düzenlediği üç ihalede borçlanmayı sınırlı tutarken, faizi de yüzde 20'nin altına indirdi.



'TOK SATICI' MESAJI

Bir yandan piyasaya 'tok satıcı' mesajını veren Hazine, diğer yandan az borçlanarak bankaların piyasalara likidite enjekte edebilmesinin önünü açtı. Pazartesi günü gerçekleştirdiği 13 aylık ve 5 yıllık tahvil ihalelerinde faizi hükümetin kurulduğu 9 Temmuz'dan önceki seviyeye çeken Hazine, dün gerçekleştirdiği iki yıllık tahvil ihalesinde de faizi yüzde 18.79'a indirdi. İhalede 1 milyar 598 milyon TL teklife karşılık, net satış 202 milyon TL oldu.







FAİZ 7.2 PUAN DÜŞTÜ

2 yıl vadeli kağıtta, ekim ayında yüzde 25.98'e kadar yükselen Hazine borçlanma faizi, ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler sayesinde dünkü ihalede 7.19 puan gerileyerek yüzde 18.79'e indi. Hazine iki günde üç ihaleyle 3.1 milyar TL borçlandı.

Hazine'nin hem kısa hem de uzun vadeli tahvillerinde faizin yüzde 20'lerin altına çekilmesi yatırımcıların Türk ekonomisindeki düzelmeye ilişkin olumlu beklentilerini ortaya koyuyor.



LONDRALI DEV FON TÜRK TAHVİLLERİNİ ALIYOR

Yeni Ekonomi Programı'nın Türkiye'ye güveni perçinlediğinin en önemli göstergesi, Türk tahvillerindeki yabancı alımlarıyla kendini gösterdi.

Londra merkezli Promeritum Management LLP, ekonomi yönetimini güvenilir bulması ve ABD ile ilişkilerin iyileşmesinin etkisiyle Türkiye tahvilleri aldığını açıkladı.

Promeritum kurucu ortağı Pavel Mamai, "Brunson olayını beklerken yükselişin büyük bir kısmını kaçırdık" dedi.

Mamai, ekonomi tarafında ise gelişmelere dengeli bir politika tepkisi verildiğini belirtti. Promeritum, ekimde ihracı gerçekleştirilen 2023 vadeli dolar ve kasımda ihraç edilen 2026 vadeli euro cinsinden Türkiye tahvillerine yatırım yaptığını açıkladı.

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