IMF/Lagarde: Hükümetler kendi kripto para birimlerini üretebilir

Lagarde, merkez bankalarının ortaya çıkan özel finansal işlem ağları için dijital nakit kurmak için hızlı bir şekilde çalıştıklarını aksi durumda, doğal olarak istikrarsız olan ticaret ağlarında varlıklarını riske atmak zorunda olacaklarını söyledi.

Singapur'da düzenlenen bir fintek kongresinde, merkez bankaları tarafından düzenlenen bir sistemin, gelişmekte olan ülkelerde ve batı toplumlarının en fakir kesimlerinde hızla büyüyen bir finansal genişlemeye sebep olacağını ve oluşabilecek risklerin önüne geçileceğini söyleyen Lagarde, "Avantajlar çok açık. Ödemeler anında, güvenli, ucuz ve potansiyel olarak yarı anonim. Bu yolla merkez bankaları da ödemeler de güçlü bir temele sahip olacaktır. Buna ek olarak da, hem eşit şartlarda ve rekabete uygun, hem de yenilik için bir alan yaratılmış olacaktır. Başka bir şekilde söylemek gerekirse, merkez bankası, karşılaştırmalı avantajlara odaklanır ve finansal kurumlar ile yeni şirketler, en iyi yaptıkları işlere odaklanır, müşteri arayüzü ve yenilik. Bu kamu-özel sektör ortaklığının en iyi örneklerinden biri" dedi.

Birleşik Krallık Merkez Bankası'nın (BoE) kripto paralar hakkındaki gelişmeleri yakından izliyor ve borsa ve bankacılık işlemlerinde dijital paranın yerini alması beklenen nakit ve madeni paraları yönetecek bir sistem kullanıyor. İsveç'in Merkez Bankası kripto para kullanımı konusunda bazı testler yaparken, IMF ülkelere dijital para birimi üretmeye yönelik planlar üretilmesi adına, Kanada, Çin ve Uruguay'ı kredilendirdi.