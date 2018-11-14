Kamuda nitelikli istihdam seferberliği

BUGÜN NELER OLDU

Kamuda yeni hükümet sistemini omuzlayacak nitelikli eleman seferberliği başladı. Savunmadan eğitime kadar her alanda nitelikli, modern insan kaynağı modelleri yaşama geçiriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 yılında da kamuda başta eğitim, sağlık ve güvenlik olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan nitelikli istihdamın karşılanacağını söyledi. Bakan Selçuk, öğretmen sayısında yüzde 78, hemşire 303, doktor 157, kariyer meslek mensubu sayısında ise 352 artış sağlandığını belirtti. Selçuk, "Personel alım ilanlarının hızlı olmasını sağlamak için kamu kurum ve kuruluşları ilan metinlerini Devlet Personel Başkanlığı'nın e-Uygulama sistemi üzerinden ulaştırıyor. İlanlar memur, sözleşmeli personel, işçi, engelli, akademik personel gibi kategoriler itibarıyla yayımlanıyor" dedi.