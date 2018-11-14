Marketlerde poşet 25 kuruşa satılacak

AK Parti, çevresel atıklarla ilgili önemli bir düzenlemeye imza attı. Doğada tamamen çözülmesi yüzlerce yılı geçen poşetler marketlerde artık 25 kuruşa satılacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Başkanlığı'na sundukları teklife ilişkin basına bilgi verdi. Teklife göre, gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, A ve B Sınıfı Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlayacak. 'Olumlu karar' alınmadan projeye başlanamayacak, başlananlar ise durdurulacak. Atık yönetimiyle ilgili belediye ve il özel idarelerine teşvik verilecek. Yeni imar uygulamaları kapsamında bisiklet yolu zorunlu hale getirilecek. Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 250 lira ceza verilecek. Aynı araç, standartlara aykırı emisyona sebep oluyorsa ceza 2 bin 500 lira olacak.



DEPOZİTO FORMÜLÜ

Plastik poşetlerin de arasında bulunduğu geri dönüşüm malzemelerinden üretilen ürünleri yurt içinde piyasaya arz eden üreticilerden, ithalatçılardan geri kazanım katılım payı tahsil edilecek. Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, belirlenecek ambalajlar için depozito uygulanması zorunlu tutulabilecek. Depozito uygulanmadan yıllık piyasaya sürülen ambalaj için, piyasaya sürenlere ton başına 100 lira; plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası verilecek. Plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilecek. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenecek.



UYAP'TAN TAKİP EDİLECEK

Abonelik sözleşmelerinden ve tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takipleri, UYAP bünyesinde oluşturulan Merkezi Takip Sistemi üzerinden başlatılacak. Alacaklı, UYAP üzerinden bu sisteme entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla borçlunun mal, hak veya alacağını 50 kuruş karşılığında sorgulayabilecek veya sorgulanmasını talep edebilecek. Ticari alacak ve tazminat davalarında, dava açılmadan önce arabulucuya başvurma şartı getiriliyor.



KONKORDATO İLAN EDİLMESİ ZORLAŞTIRILIYOR

AK Parti konkordatonun kötüye kullanımını önlemek için de ayrı bir kanun teklifi hazırladı. Konkordato başvurusunda ibraz edilmesi gereken, bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanacak olan rapora ilişkin esaslar yeniden belirleniyor. Buna göre, raporu verecek denetim kuruluşları daraltılacak ve kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimi için yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının rapor hazırlaması öngörülecek. Rapor, Türkiye Denetim Standartları'na göre hazırlanacak.

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