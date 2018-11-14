STAR Rafineri 2019'da tam kapasite devrede

SOCAR Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, 6,3 milyar dolarlık yatırımla kurulan ve Türkiye'de reel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olan STAR Rafineri'nin açılışının ardından kademeli olarak ünitelerin devreye alındığını kaydetti.

İlter, dev projeye yakışan uluslararası bir törenle açılışlarının gerçekleştiğini anımsatarak, çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Rafineride üretime çok başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Kısa bir süre içinde Petkim'e ilk naftayı vereceğiz. Ünitelerimizi kademeli olarak devreye alıyoruz. 2019 yılı itibarıyla da tam kapasiteye ulaşacağız. Rafineride 5 milyon ton dizel, 1,6 milyon ton nafta, 1,6 milyon ton jet yakıtı, 1 milyon ton ksilen/reformat, LPG, petrokok, ve kükürt üretimimiz olacak. Ürünlerimizin tamamını Türkiye'nin ithal ettiği ürünler oluşturuyor. Amacımız, ürünlerimizi iç pazara vererek cari açığın azaltılmasına yardımcı olmak ve ekonomiye değer kazandırmak."

STAR Rafineri'nin yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesi olduğunu hatırlatan İlter, "Türkiye'de yıllık yaklaşık toplam 28 milyon tonluk bir rafinaj kapasitesi bulunuyor. STAR Rafineri'nin tam kapasite faaliyet göstermeye başlamasıyla birlikte Türkiye'de petrol işleme kapasitesi, yüzde 35 artacak. Şu anda test üretimleri planlandığımız şekilde devam ediyor. Böyle büyük bir projeyi Türkiye ve Azerbaycan ekonomisine kazandırdığımız için çok mutlu ve gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

STAR Rafineri, Türkiye ve Azerbaycan cumhurbaşkanlarının katılımıyla 19 Ekim'de düzenlenen bir törenle açılmıştı. Tesisin Türkiye'nin cari açığının azaltılmasına yıllık 1,5 milyar dolarlık katkı sağlayacağı öngörülüyor.